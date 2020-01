Falból csináltak üzletet. A berlini falból – "Eljött a paradicsom", 1990. január 27.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. január 27. – A nevét végképp eltörölni

A néhány hónapja még teljhatalmú állampárt most arra készül, hogy ezentúl az ellenzékben politizáljon. Erről nyilatkozott Gregor Gysi pártelnök a mai Neues Deutschlandnak. Tegnap újabb hosszas vitát folytattak a párt vezetői arról, hogy a tagság kívánságának megfelelően feloszlassák-e a pártot. Gysi kissé rosszkedvűen jelentette ki, hogy most már legyen vége a feloszlatás körüli vitának, mert a párt így nem tud működni.

A taglétszám közben – úgy látszik – tovább csökkent: a pártelnök „körülbelül egymillió” tagról beszélt, ami azt jelzi, hogy egy- vagy kétszázezerrel megint kevesebben vannak. Most úgy próbálnak segíteni a bajon, hogy a rossz emlékű pártjelvény után a párt nevét is eltörlik, és hamarosan Német Szocialista Egységpárt helyett végérvényesen a Demokratikus Szocializmus Pártjának (PDS) nevezik magukat. A névcsere azonban nem elég. A mai Gysi-nyilatkozatból is a szokásos panasz érezhető ki: nem halad elég következetesen a megújulás, a szakítás a sztálinizmussal.