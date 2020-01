Szeretettel Brüsszelből: Törpapa, a tankelhárító

Nos, a hétköznapi élet minduntalan igazolja, hogy a szürrealizmus ma is jelen van a belga mindennapokban. Nemcsak azért, mert a tavalyi választások után kialakult koalíciós patthelyzet miatt az országnak immár nyolc hónapja nincs kormánya – hát istenem, lám egy ország kormány nélkül is vidáman képes működni. Most viszont a belga hadsereg produkálja sorozatban a szürreális dolgokat. Egy legfrissebb jelentés szerint például a Piranha típusú, önjáró páncélozott tankelhárító járműveinek fényképe alá írhatná ki nyugodtan, hogy „ez nem egy tankelhárító jármű”.

Magritte-t is lepipálták (az eredeti festmény a Los Angeles-i LACMA múzeumban látható):