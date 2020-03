A koronavírus egy új korszak főpróbája

Az elemzés hátteréről Schranz Edit, a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet kommunikációs vezetője ült egy asztalhoz - egy méteres távolságra - Csepeli György szociálpszichológussal és dr. Spányik András szakorvos és pszichoterapeutával, az Európai Pszichoszomatikus Társaság tagjával, hogy megnézzék, mi szükséges ahhoz, hogy oldható legyen a tehetetlenség okozta szorongás. A beszélgetésbe bekapcsolódott egy Sanghajban élő és dolgozó magyar orvos is, aki sürgősségi orvosként a járvány kitörése óta a frontvonalban dolgozik egy sanghaji klinikán.

Így látja a helyzetet a szociálpszichológus

„Magyarország évtizedek óta most először találkozik ilyen helyzettel, nincs benne rutinunk, ugyanakkor a világháló és a média ontja ránk a vélt és valós információkat. Ebben a helyzetben talán a bizalom a kulcskérdés. A magyar társadalom bizalmi szintje európai összehasonlításban igen alacsony. Nem bízunk az intézményekben, a hatóságokban, de még egymásban sem, személyközi kapcsolatok terén is az látszik, hogy a jövedelem, iskolázottság szerint mért magasabb státuszúak bizalmi szintje magasabb. Ennek tükrében az úgynevezett hatósági karantén, amely szóösszetételből a karantén szó nyilván megkérdőjelezhetetlen intézkedés, rémképpé válhat, hiszen az első reflex annak az esetlegesen rendőri vasszigornak a víziója, amely tovább erősítheti a belső szorongást. Miközben azt gondoljuk, hogy mi magunk tehetetlenek vagyunk. A tehetetlen várakozás, ahogy a ránk zúduló információtömeg is szorongást okoz az emberekben, ahelyett, hogy maguk lépnének” – állítja Csepeli György szociálpszichológus.