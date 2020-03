Bogdán László a Home office-ban: "A politikusok maradjanak a seggükön"

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. következő részében Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely jelentkezik, és többek között arról beszél, hogy ebben a helyzetben nem akarja kritizálni a kormányt, de sokmindent másképp csinálna. A következő részben Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely jelentkezik be, és többek között arról beszél, hogy ebben a helyzetben nem akarja kritizálni a kormányt, de azért sok mindent másképp csinálna. A vasárnapi epizódban a nemrég megválasztott győri polgármester, Dézsi Csaba András egyebek mellett arról beszélt, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés.