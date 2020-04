Magát mindenre felhatalmazta a kormány, és most minden felhatalmazást elvenne Karácsony Gergelytől

Bár a kormány úgy láttatta, hogy az ellenzéki főpolgármester rendeleti kormányzást vezetett be, Karácsony Gergely keze részben eddig is meg volt kötve, s még ezen túl is tett engedményeket a Fidesznek. A hála közismerten nem politikai kategória, egy új törvénymódosító javaslat szerint Karácsony tényleg semmiben sem dönthetne – ahogy a többi polgármester sem.