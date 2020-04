Bauer Tamás: Magyarországon félrekezelik a válságot

Mi itt Magyarországon olyan válságokhoz, illetve olyan válságkezelő intézkedésekhez szoktunk egészen 2006-ig, amikor a válság abban jelentkezett, hogy a termelés elmaradt a fizetőképes kereslettől, illetve a piacképes export a gazdaság importigényétől, és ennek az egész gazdaság teljesítőképességében rejlő tartós okai voltak. Emiatt külkereskedelmi, fizetésimérleg- és költségvetési hiány alakult ki (ezért beszéltek a közgazdászok ikerdeficitről), és a rövidtávú válságkezelés lényege a belföldi keresletnek, a nemzeti jövedelem belföldi felhasználásának a gazdaság teljesítőképességéhez való hozzáigazítása volt, amit megszorításként emlegettünk.

Ez lett volna a dolga az Antall-kormánynak is, de csak részlegesen csinálta meg, ez lett a dolga a Horn-kormánynak is, amely – Bokros Lajosnak és Surányi Györgynek hála – sikeres volt ebben, és ez lett a dolga a második Gyurcsány-kormánynak is, amely szintén részlegesen csinálta meg, a Bajnai-kormányra is hagyva a munkából. Mindezekben az esetekben a válság gyorsuló eladósodásban jelentkezett, ami a gazdaságpolitikával foglalkozókat arra késztette, hogy az eladósodást egyfajta közellenségnek tekintsék.