Mellár Tamás: Az Orbán-kormány saját hatalmát menti, nem a válságot kezeli

2020.04.07. 14:30 7 perc

Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint a nagyvállalkozók viszonya megromlott, aminek szerepe lehetett a T-Systems felvásárlásának meghiúsulásában is. Jászai szerint ez nem igaz, a jó viszony töretlen, a cég pedig a folyamatosan érkező milliárdos közbeszerzésekkel együtt is piaci alapon működik. Sőt hosszabb távon nekik még a járvány is jót tesz.