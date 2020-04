Jó eséllyel dobhatjuk azt a koronavírus ellen szánt hatóanyagot, amelyet itthon gyártanak

A majmoknál már tudjuk, mi történt a kontrollcsoporttal, az embereknél még nem. De hamarosan az is kiderül. És akkor az is eldőlhet, mennyire hatásos, mennyire biztonságos a koronavírus elleni mostani fő orvosságjelölt, a remdesivir. Ezt a hatóanyagot eredetileg a szintén vírus okozta ebola ellen fejlesztették, ráadásul – állatkísérletekben – hatásosnak bizonyult néhány korábbi koronavírus ellen.



A gyógyszerek kikísérletezésének és kipróbálásának menetrendje általában nem kelt különösebb érdeklődést, de minden másképp van most, a Covid–19-járvány közepette, amikor a gyógyszernek vagy gyógyszereknek már rég túl kellene lenniük az engedélyezésen és tömegesen kellene gyártani, alkalmazni őket.