"A banktörténet ikonikus személyisége" – a HVG 1985-ös portréja Pulai Miklósról

HVG: Elődjei ezen a poszton a tervutasításos rendszerben a gazdaság nagyhatalmú parancsnokai voltak. Ön minek tekinti magát?

Pulai Miklós: A vezérkar egy fontos beosztott tisztjének.

HVG: Ma a magyar gazdaságot érő számtalan külső váratlan világgazdasági hatás miatt sokan megkérdőjelezik a tervezhetőség realitását. Mi erről a véleménye?

P. M.: A váratlan, ugrásszerű fordulatokat a tervezés nem képes előre látni, de ettől függetlenül a tervezésre, mint folyamatra és a tervre, mint cél- és eszközrendszerre szükség van. Már csak azért is, hogy tudjuk, mitől térünk el.

HVG: Fiatal korában mi szerepelt személyes tervei között?

P. M.: Két dolog is: egyfelől apám szakmájának a folytatása, aki cipész volt, engem meg a cipőmodellezés izgatott. Másfelől — a kereskedelmi iskola jó képességű tanárainak köszönhetően— a gazdasági pálya is vonzott. Végül is cipőtervező helyett népgazdasági tervező lettem.