A NER kis gömböce így falta fel a kultúrát tíz év alatt

A Nemzeti Együttműködés Rendszerében sikerült úgy átalakítani a kultúrafinanszírozást, hogy állami támogatásokat főként olyan művészek kapjanak, akik hajlandóak „nemzetileg együttműködni”. Ha direkt cenzúráról még nem is beszélhetünk Magyarországon – noha három éve azért arra is láttunk példát, hogy egy rendszerkritikus alkotást leszedettek a bécsi magyar kulturális intézet faláról –, de az öncenzúra működik, ha a pénz lojalitás függvénye.

A Magyar Krónika azonban minden erőfeszítés ellenére mégsem lett meghatározó kiadvány, és tavaly egyértelművé vált az is, hogy már nincs is igazán szükség rá, hosszú távon nem fenntartható.

A Kerényiék által „szellemi templomnak” nevezett Magyar Krónika létezése már önmagában is szép szimbóluma lehetne annak, hogyan próbálja a NER letörni a kulturális sokszínűséget azzal, hogy a saját ideológiáját propagáló intézményrendszer elszívja mások elől a szabad levegőt. A folyóiratot például nem kevés állami támogatással és állami hirdetésekkel tartották életben, példányainak nagy részét díjmentesen közintézményekben, könyvtárakban, iskolákban, a határon túl terítették szét.

A Magyar Művészeti Akadémiának ebben nagy szerepe van: beleszólást kapott a Kossuth- és Széchenyi-díjak odaítélésébe, a magas apanázzsal járó Nemzet Művésze Díjat is az akadémia osztja, de van még nagydíja és aranyérme is. A művészeti pályázatokról döntő Nemzeti Kulturális Alapba (NKA) is egyharmad részt az MMA delegál tagot (a másik egyharmadba a minisztérium).

Leépített műemlékvédelem

Az örökségvédelmet az elmúlt tíz évben fokozatosan építette le az Orbán-rezsim, feltehetőleg a nagyberuházások (mint például a Budai Várba költözés) egyszerűbb kivitelezése miatt. Ha nincs szakma, amely ellenkezni tudna, akkor gördülékenyebben zajlanak a nagyprojektek, és így aki műemléket akar rombolni, az szinte büntetlenül megteheti. Elég csak a 19. század második felében épült Közvágóhíd ledózerolására gondolni. A fővárosi létesítmény helyi védettség alatt állt, kulturális központként működött, most pedig az Orbán család török üzletember barátja, Adnan Polat építtet a helyére lakóparkot.