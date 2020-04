Gerendainál is fajsúlyosabb mentorokban bízhat a We Love Budapest alapítója

Megvált üzletrészétől a turisztikai és gasztronómiai szakportált üzemeltető We Love Budapest Kft.-ben Gerendai Károly, és távoztak a cégtől üzlettársai, Takács Gábor és Lobenwein Norbert is, utóbbi a fesztivált szervező Volt Invest Kft. tulajdonosa. A We Love kizárólagos birtokosa Száraz István maradt.

A kreatív- és vendéglátóipar három befektetője, Gerendai, Takács és Lobenwein 2013-ban jelent meg a We Love Budapest és a We Love Balaton portált elindító Száraz István vállalkozásában, abban az időszakban, amikor Száraz egy hírportált is gründolt, a vs.hu-t. Száraz ezt követően felvásárlásba kezdett az online kiadványok között. Csak később derült ki, hogy ezekhez a befektetésekhez, pontosabban azok működtetéséhez a Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól is pénzt kapott.

Ráadásul a felvásárolt Origo hírportált 2016-ban az MNB-elnök fiának, Matolcsy Ádámnak adta tovább, aki pedig 2018-ban felajánlotta azt a kormányközeli Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnak (KESMA). A tranzakciók után Száraz médiaportfóliójában csak a We Love portálok maradtak meg.

Gerendai Károly a HVG kérdésére most elmondta, hogy eredetileg egy konkrét projektre álltak össze a We Love Budapest Kft.-ben, de az nem jött össze, így csak egy technikai lépés volt, hogy visszaadták együttesen 30 százalékos részesedésüket.

Bőven gyarapodott azonban Száraz István egyéb vagyontárgyakban és megbízásokban az elmúlt években, így minden jel szerint nem marad biznisz nélkül. A még mindig csak 35 éves üzletember úgy került képbe, hogy évtizedes múltra visszamenően Matolcsy Ádám baráti körének tagja.