Koronavírus vagy alapbetegség? A halálokok adatait nem árt fenntartásokkal kezelni

Donald Trump úgy áldozza fel céltalanul honfitársai életét, ahogyan elődei, Lyndon Johnson és Richard Nixon tették a vietnami háborúban.

Ezt állítja a New York Times veterán vietnámi tudósítója, Fox Butterfield. Az összehasonlítás kézenfekvő apropója, hogy a koronavírus amerikai halálos áldozatainak száma (amely május harmadikán jóval 60 ezer fölött járt) néhány hónap alatt túlhaladta a majdnem húsz éves vietnámi háború amerikai halottainak számát, a hivatalos 58 220-at.



Butterfield felidézi, hogy Johnson akkor sem vonta vissza a katonákat Vietnámból, amikor figyelmeztették, hogy a háború nem nyerhető meg, majd Nixon is hasonló tanácsok ellenére folytatta a bombázásokat. Trump tudhatta a titkosszolgálatoktól, hogy járvány fenyeget, mégis hónapokig tétlen maradt – kerekíti ki a párhuzamot Butterfield, és ezzel nincs egyedül.



Ez a késlekedés lehet az egyik magyarázata annak, hogy a Covid-19-járvány a mostani adatok szerint a világ egyik legfejlettebb államát sújtja a legerősebben. A halálos áldozatok abszolút számának szomorú világlistáján az USA mögött a második helyet Olaszország, a harmadikat a Boris Johnson kormányzása alatt szintén habozva reagáló Nagy-Britannia foglalja el. Nem merész jóslat, hogy miután Itáliában már alábbhagy a járvány, a brit adatok előbb-utóbb meghaladják az olaszokat.



Nemcsak az abszolút számokat tekintve, hanem a lakosság arányához képest is rosszul állnak ezek az országok, bár a listát Belgium vezeti. Ezt mutatja a leggyakrabban idézett forrás, az amerikai Johns Hopkins Egyetem számlálója.