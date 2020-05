Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán

Orbán Viktor szétveri a transzneműek jogait Magyarországon és most Európa többi része következik. Erre figyelmeztet az Independent brit online lap munkatársa, hozzátéve, hogy a kormányfő tehát megtette. Pont úgy, ahogy tudtuk előre, ahogy féltünk tőle - írja Jane Fae, aki szerint a politikus ily módon bevégezte a diktátori hatalom megszerzését, amikor keresztülnyomta a módosítást a Parlamenten. Az új törvény szikár egyszerűséggel azt állítja, hogy a biológiai vagy társadalmi nemen nem lehet módosítani. Olyan többé nincs, hogy valaki másik nemet akarjon magának. De még ennél is rosszabb, hogy akik már változtattak rajta, most szembetalálhatják magukat azzal, hogy státuszukat kétségbe vonják, vagy visszacsinálják - írja Jane Fae.