A trianoni békeszerződéssel megszületett az irredenta Magyarország

A Kis Újság (1920. június 5.) vezércikke (illusztrációja a fenti nyitókép – forrás: Arcanum) is ebben a szellemben íródott: „Az ezeréves Magyarországot a mai napon sziklasírba helyezték a versaillesi Trianon-palotában, akárcsak egykor Jeruzsálemben Jézus Krisztust. Csodálatos találkozása a világtörténelmi eseményeknek, hogy

az Üdvözítő is pénteki napon halt meg, épp úgy, mint most Magyarország, de a sírból, melynél római zsoldosok álltak őrt, az emberiség Megváltója harmadnapra föltámadott.”

Magyarország és Jézus igazsága tehát egylényegű, abból pedig következik, hogy akik Jézus igazságát nem vallják, vagyis nem keresztények, azok Magyarország keresztrefeszítőivel egylényegűek: „A hitetlenség, a vallástatanság, az erköicsi mételyek még a levegőben úszó ökör-nyálainak elűzésénél ma az úrnapi körmenetnek, az Isten hitvallásának fokozottabb jelentősége van, ma inkább mint valaha, amikor a kormányhatóságilag feloszlatott szabadkőműves páholyok irattárából újra felénk csap a mérges gőzök illata: az istentagadás és nemzetromlás boszorkánykonyhájának minden penetiáns bűze./.../ ...az isteni kéz ma a régi, a csorbítatlan, a történelmi Magyarország határaira mutat s az orvvul elrablott földrészeket, azokon még a legutolsó kis galagonya bokor képét is beleedzve a lelkünkbe, — hitet, erőt, kitartást, feltámadást parancsol, mert amint Ő él és uralkodik földek és óceánok fölött, aminthogy igaz, hogy van egy élő Isten, úgy igaz az is, hogy a trianoni kéjkonyok dacára is volt, van és lesz magyar haza!” (Magyar Jövő, 1920. június 3.)

Az idézett vezércikk alá „A zsidókérdés a Házban” című nemzetgyűlési tudósítást tördelték. Magától értetődött, hogy egy ilyen napon