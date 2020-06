Szokásos vendégszeretet, szokatlan görcsösség a görög és ciprusi strandokon

„Gyertek! Gyertek, és érezzétek jól magatokat nálunk! Már most meleg a tenger, gyertek!”

– nógatja a HVG-n keresztül a kikapcsolódásra vágyó magyar turistákat egy korfui panziós. Láthatóan komolyan is gondolja: széles mosollyal, átélt gesztikulálással emlegeti a lágyan ringató hullámokat, a perzselő napsütést, a finom („és nagyon egészséges!”) ételeket meg a többi, ilyenkor szokásosan sorolt csábítást. A híres görög vendégszeretet mellett persze a vérbeli – és kétségbeesett – vállalkozó is beszél belőle, amikor némi hatásszünet után hozzáteszi: idén „a szokásosnál is kedvezőbb” árakon várja a vendégeket.

Nem véletlen, hogy mindent bevet. Noha Görögország kifejezetten jól vizsgázott a járványhelyzetben, a reménybeli utazók a jelek szerint egyelőre óvatosak, kivárnak, kevesen terveznek külföldi nyaralást.

Pedig a hellének ezúttal önmagukat is meghazudtoló módon vetkőzték le szokásos mediterrán lazaságukat és hoztak – időben – szigorú intézkedéseket. S ami még meglepőbb: a korlátozásokhoz a lakosság is fegyelmezetten tartotta magát. Ennek eredményeképpen a 10,5 milliós országban a koronavírus következtében elhunytak száma csak egyszer érte el a napi tízet, április elején, de a napi átlag abban a hónapban is csak három volt.