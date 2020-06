Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig

Portugáliába a schengeni övezetből be lehet repülni, de a spanyolok nem gurulhatnak át a közúton. Albániába pedig repülni nem lehet, de minden szárazföldi határátkelő nyitva van. A szlovének ezen a héten nyitottak, a horvátok viszont megválogatják, mely nemzetek mehetnek hozzájuk akadálytalanul. A magyarok számára szabaddá tették a belépést, ami érthető, hiszen 2018-as adatok szerint a 16 millió Horvátországban nyaraló külföldi közül bő egy millió volt a magyar állampolgár.

A nyaralni vágyók számára marad a politikai aspektus nélkül is számtalan váratlan dilemma: be lehet-e jutni az adott országba, és garantáltan haza is engednek? Milyen a tengerparti országok egészségügyi ellátása? Milyen hangulat uralkodik a plázson a lezárások hónapjai után? Mekkora lesz a zsúfoltság? Betartják az ésszerű szabályokat? És egyáltalán: marad-e szabadság az előírások tengerében? A verseny beindult az országok között, hogy a turistákat minden kérdésben megnyugtassák.