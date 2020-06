Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc?

A Duma Aktuál legutóbbi adását már a Dumaszínházban rögzítette, de akkor még közönség nélkül. Most visszatértek a nézők és így a hangos nevetés is. Legutóbb azt vizsgálták, hogyan reagált a bűnözés a járványra. Korábban a magyar űrhajós "elkészítésére" szőtt kormányzati tervet mutatták be és egy legendás vásárhelyi estét idéztek fel. A Dumaszínház közéleti műsorának friss epizódjait továbbra is a hvg360-on láthatják először.