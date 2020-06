Nyílt Társadalom Alapítvány: Európa hallgat a Fidesz romák elleni kirohanásairól

Zeljko Jovanovics emlékeztet arra, hogy az unió ugyan elítélte George Floyd meggyilkolását, csak éppen ki nem nyitná a száját, amikor arról van szó, hogy gyűlölet és brutalitás grasszál a saját háza táján. Márpedig a kétféle hozzáállás erkölcsileg és politikailag egyaránt ellentmond egymásnak. És csak még megdöbbentőbb, ha hozzávesszük a szélsőjobbos terrorizmus okozta gondokat – a többi közt Németországban.

Így Brüsszel és a legtöbb európai államférfi akkor is szemérmesen lesütötte a szemét, amikor 4 éve a cseh rendőrség hasonló körülmények közt ölt meg egy romát, mint most amerikai kollégájuk Minneapolisban. De nem szólaltak meg a napokban a budapesti neonáci felvonulás láttán sem. Pedig a magyar kormányfő alatt új szintre emelkedik a rasszista politika. Gyöngyöspata példája jól mutatja ezt, hiszen a miniszterelnök úgy próbál politikai tőkét kovácsolni, hogy akadályozza a kártérítést kifizetését az egykor elkülönített roma diákoknak, és úgy állítja be, hogy az áldozatok agresszorok a többséggel szemben.