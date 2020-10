duma aktuál



Eddig is itták a tiszti főorvos szavait, de most, hogy visszatért az operatív törzs a Duma Aktuál is újra elővette az emlékezetes sajtótájékoztatókat. Sőt megvizsgálták, hogy miért akarhat az ellenzék is egy saját operatív törzset. És milyen lenne, ha más területeken is lenne ellenzéki verzió?