Csütörtök reggel lezárult a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech egyesülése, a szolgáltatók ezentúl One néven működnek tovább.

A korábbi vodafone.hu és digi.hu helyett immáron egy közös felületen, a one.hu címen lehet ügyeket intézni, de ha véletlenül a korábbit üti be megszokásból, akkor sincs gond – automatikusan átirányítják az új felületre, ahol ilyen esetben először egy tájékoztatót lát a főbb változásokról.

Fontos, hogy az eddigi szolgáltatások változatlan feltételek mellett vehetők igénybe, tehát a korábbi díjcsomagok ugyanazon az áron és változatlan tartalommal érhetőek el, akár digis, akár vodafone-os volt.

Az ügyintézés, számlabefizetés azonban még nem teljesen egységes.

A számlabefizetés fül alatt például előbb döntenie kell arról, hogy korábban melyik cégnél volt: az első lehetőség a „One és korábbi Vodafone”, ezt kell választania akkor is, ha a mostani egyesítés után köt szerződést a One-nal. A következő lehetőség a „Korábbi DIGI”, melyre kattintva eléri a néhai szolgáltató ügyfélkapuját is – csak már One logóval. Itt elérheti a korábbi digis számláit is. Aki szeretné, átválthatja a szerződését One-ra. Így ha például van egy mobilos előfizetése (korábbi Vodafone), fizetheti egy számlán az otthoni és a mobilos szolgáltatásait. Erről az alábbi oldalon olvashat bővebben.

A harmadik opció a korábban az Antenna Hungária által nyújtott minDigTV Prémium ügyfelei számára szükséges – ez mostantól One földfelszíni TV néven működik.

Ami a mobilappokat illeti, a myVodafone megszűnt, és már nem működik – kötelező frissíteni, utána One mobilalkalmazás néven kell keresse a mobilján. A DIGI ügyfélkapu app tapasztalataink szerint a korábbi nevén érhető el, de jelen sorok írásakor nem sikerült vele belépni – olvasói beszámolók szerint a One alkalmazása sem tökéletes még, sokszor szerverhibával szakad meg a belépési folyamat. Bizonyára rövidesen javítják ezeket.

Az üzlethálózat egységesítése megkezdődött, a közös telefonos ügyfélszolgálat pedig ezentúl a 1270 – ez a korábbi DIGI és minDigTV-ügyfelek számára jelent változást. A főbb tudnivalókról egy videót is közreadott a One:

