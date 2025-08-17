Álcázott medence is épül Zsidai Roy tihanyi villának tűnő szőlőbirtokához

Opsz, ezt kívülről nem láttam, de tényleg van medence (“tűzvíztározó”) is Zsidai Roy tihanyi “gyümölcsfeldolgozójánál”.

– indítja vasárnapi Facebook-posztját Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő egy újabb fotókat kapott Zsidai projektjéről, melyeket most is megosztott, ezeken látszik a betonteknő.

Hadházy Ákos Opsz, ezt kívülről nem láttam, de tényleg van medence (“tűzvíztározó”) is Zsidai Roy tihanyi “gyümölcsfeldolgozójánál”. Miután pénteken bemutattam a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén készült…

Mi az a tűzivíztároló? Az oltóvizet szolgáltathatja a közműhálózat is, de előfordulhat, hogy a szolgáltató nem tud megfelelő mennyiségű és nyomású vizet biztosítani. Ebben az esetben meg kell oldani a vízellátást, amire az úgynevezett tűzivíztározó (és nem tűzvíztározó), vagy más néven oltóvíztárolót kell kiépíteni.

Hadházy még pénteken mutatta be a NER-rel jó kapcsolatokat ápoló étterem-tulajdonos vállalkozó a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén folyamatban lévő építkezését, mely a tulajdoni lap szerint „szőlőbirtok” és „gazdasági épület”, a képviselő szerint viszont inkább luxusvilla lesz.

A nyilvánosan elérhető információk szerint a Zsidai-csoporthoz tartozó Harlequin Kereskedelmi és Marketing Kft. 89 millió forintos uniós támogatást kapott borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban, illetve, a tulajdoni lap szerint a társaság felvett még 450 millió hitelt is a szőlőtanyára.

Hadházy: Szőlőbirtoknak álcázott villát épít Tihanyban, a nemzeti park területén Zsidai Roy A NER-rel jó kapcsolatokat ápoló étterem-tulajdonos vállalkozó cége 89 millió forintos uniós támogatást is kapott a borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban.

Hadházy szerint a helyiek azt mondták, Zsidai ugyan ültetett valamennyi szőlőt, de „az engedély kiadása után kivágta az egészet”. Amikor pedig a politikus ott járt, éppen pálmafákat ültettek a kertbe.