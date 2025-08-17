Endometriózissal műtötték Palvin Barbarát, de már ismét belevetné magát a munkába

Endometriózis miatt műtötték meg Palvin Barbarát, derül ki a modell vasárnapi Instagram-bejegyzéséből. A posztban Palvin arról ír, hogy évek óta nagyon megszenvedte a menstruációt, az nála mindig fáradtsággal, jelentős fájdalmakkal, valamint szabálytalan és nagyon erős vérzéssel járt és

sok álmatlan éjszakát töltött a fürdőszoba padlóján görnyedve.

Azt gondolta, ő egyszerűen így menstruál, de nemrég egy tanácsra felkeresett egy endometriózis specialistát. Mint írja, minden évben jár nőgyógyászhoz szűrővizsgálatra, de, mint megtudta, azokon nem feltétlenül lehet kiszúrni az endometriózist. A specialista viszont megállapította, hogy ebben szenved, és három hónapra rá már meg is műtötték.

Palvin azt írja, azóta már könnyebb a menstruációja, és most már tudja, mi a különbség az és az endometriózisos menstruálás között. Arra buzdítja a követőit, hogy ha erre az állapotra gyanakszanak, vizsgáltassák ki magukat szakértővel, mert a korai diagnózis és kezelés megelőzi a későbbi komplikációkat. Ő maga pedig az elmúlt három hónapot pihenéssel és gyógyulással töltötte, és most már készen áll arra, hogy ismét belevesse magát a munkába.

Az endometriózis az az állapot, amikor a méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben, leggyakrabban a petefészkekben vagy a kismedencét bélelő szövetekben (hashártyában), ritkábban a méhfalban ágyazódik be. A Webbeteg szerint ritkán az endometrium a kismedencét is elhagyhatja, irodalmi adatok alapján endometriózist találtak már ízületben, csontban, tüdőben, agyban.

Fájdalmat azért okoz, mert a méhen kívüli szövet a méhen belülihez hasonlóan havonta megvastagodik, de az előbbi nem tud a szervezetből távozni, felszaporodik a zárt testüregekben, és a környező szöveteket ingerli. A felgyülemlő endometriális szövet ciszták kialakulásához vezethet, emiatt pedig a kismedencében található szervek falai összehegesedhetnek. Ez a folyamat fájdalmas, a tünetek erőssége különösen a menstruáció ideje alatt fokozódik, a hegek és összenövések pedig meddőséghez vezethetnek.

(Nyitóképünkön Palvin Barbara. Fotó: Instagram / Palvin Barbara)