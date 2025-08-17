Ozorán megnyílik a pokol kapuja a drogügyi kormánybiztos szerint

Ozora kapcsán viszont itt az idő, hogy végre feltegyük a kérdést: hány embernek kell még ott meghalnia, vagy életveszélyesen megsérülnie, hogy a szervezők végre megértsék, hogy minden évben a pokol kapuját nyitják meg ezzel a rendezvénnyel?

– teszi fel végre a kérdést a Mandinernek adott interjújában Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth ezzel a kérdéssel arra a kérdésre válaszolt egyébként, hogy szükség van-e azokra a fesztiválokra, amelyek, Ozorával az élen, úgy híresültek el, mint „a kábítószer-használat Mekkái.”

A kormánybiztos azt is elmondta, hogy ő nem szeretné betiltani a fesztiválokat, de a felelős és jogkövető magatartás minden szervezőtől és résztvevőtől elvárható, illetve, ahogy ő fogalmaz, azok a fesztiválok, amelyek nyíltan vagy bújtatva, de mégiscsak a kábítószer fogyasztást is kínálják a programjuk részeként, azoknak a szervezői döbbenetes felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot.

Horváth szerint egyébként minden fesztiválra szükség van, amely közösséget épít, harmóniát és természetes módon felszabadult szórakozást kínál, aztán hoz is erre a műfajra egy példát, az MCC Fesztet, melyen ő maga is örömmel vett részt.

Szóba kerültek azok a popzenei előadók is, melyek nyíltan barátai a könnyű drogoknak – mint emlékezetes, Horváth Pogány Induló rappert és Bárány Attila DJ-t is megfenyegette. A kormánybiztos most azt mondta, a művészi szabadságot senki se fogja korlátozni, de az előadók nem rázhatják le magukról a felelősséget.

Komoly bevételekre tesznek szert, miközben visszaigazolják azt, hogy a kábítószer nem veszélyes, vagy éppenséggel kétségbe vonják a kormányzat kábítószer ellenes fellépését. De nem ők azok, akik belenéznek egy családtag szemébe, ha egy befüvezett sofőr által okozott balesetben meghal egy vétlen autós. Nem ők helyszínelnek egy gyilkosság után, ahol valaki bódult állapotban lemészárolja a családját.

– mondta Horváth az interjúban. Szerinte amit ezek az előadók sugallnak, elég ahhoz, hogy az eddig is a kábítószer fogságában lévők ne is próbáljanak meg változtatni az életükön. Horváth úgy látja, nekik kevesebb olyan popkultúra termékkel kellene találkozniuk, melyek beleragasztják őket ebbe a helyzetbe. Horváth leszögezi, hogy semmilyen cenzúra nem lesz, de

dolgoznak egy megoldáson, mely egyértelműsíteni, hogy ezek a tartalmak nem tolerálhatók. Abban bízik, hogy a bővebben ki nem fejtett megoldás miatt majd az érintett előadók ellenérdekeltek lesznek az általa kifogásolt tartalmak létrehozásában.

A kormánybiztos az interjúban beszélt a kormány drogellenes harcának állásáról is. Kiderült, hogy a kábítószer-ellenes hajtóvadászat március elsejei kezdete óta 20-30 százalékkal több drogot foglal le a rendőrség, mint azelőtt. Ez öt és fél hónap alatt több mint fél tonna lefoglalt illegális árut jelent, illetve több százmillió forint készpénzt és nagy értékű ingatlanokat. A Delta programban eddig 5139 személlyel szemben indult büntetőeljárás.

