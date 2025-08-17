Luxizós, pénzszámolós kormányellenes választási plakátkampányt indított a Momentum

Új plakátkampányt indít a jövő évi parlamenti választás elé időzítve a voksoláson amúgy nem induló Momentum: a plakátok a NER legnagyobb lopásait és botrányait mutatják be. Összesen 13 plakát készült, többségükön vigyorogva pénzt számolnak vezető fideszes politikusok. Az egyiken Orbán Viktor látható így, miközben a vállán egy mini Vlagyimir Putyin ül, a háta mögött meg a hatvanpusztai birtok látható.

Vannak a plakátokon kormányközeli üzletemberek is, például a miniszterelnök veje, Tiborcz István, a feleségével, Orbán Ráhellel – sportkocsik és ingatlanok társaságában. Nem maradhatott ki Mészáros Lőrinc se, nála egy luxusjacht van a háttérben, a fedélzeten Várkonyi Andreával. Kövér Lászlónál nincs szó pénzről, ő csak őrjöng a parlamentben, Szájer József az ereszcsatornát markolja, Matolcsy György pedig csak azért nem pénzt számol, mert helyette aranyrudaknak örül.

A teljes galéria itt pörgethető végig.

A Momentum a palkátkampány apropóján emlékeztetett: „a párt egyetlen célja 2026 áprilisáig, hogy támogassa a Fidesz-kormány leváltását. Ennek rendeljük alá: erőforrásunkat, politikusaink idejét és energiáját, valamint aktivistáinkat.” Emlékeztettek: azért nem indulnak 2026-ban, hogy ne osszák meg az ellenzéki szavazatokat.

Persze lesz, aki ezt megteszi helyettük. A HVG nemrég írt arról, hogy az elmúlt pár hónapban féltucat új párt alakult. A voksoláshoz közeledve mind többen éreznek kedvet ahhoz, hogy új pártot alapítva, vagy már meglévő, alvó szervezetet felébresztve megjelenjenek a politikai térben. Köztük lehetnek csak zavarkeltésre jó kamupártok, vagy állami kampánytámogatásra hajtó bizniszpártok is.