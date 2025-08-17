A gróf, aki tiltakozott a zsidótörvények ellen – a Gestapo Mauthausenbe küldte

„Egy antiszemita politikus, sőt akár egy nyilas pártszolgálatos is lehetett alkalomadtán embermentő” – az első olvasatban főbe kólintó, ám tanulmányokkal alátámasztott megállapítást Bartha Ákos vetette papírra a Századok legújabb számában a Magyar ellenállás a második világháború idején elnevezésű tematikus blokk bevezetőjében.

A történész (egyébiránt Bajcsy-Zsilinszky Endre monográfusa) az Ellenállók 1944–45 című, idén megjelent „portrélexikon” társszerkesztője úgy fogalmazott, hogy mivel a szerzők „nem minden esetben tudták beleszorítani mondandójukat” a népszerű tudományos kiadvány szűkös terjedelmébe, érdemesnek látszott jó néhány arcképet lábjegyzetelt szaktanulmányként is közreadni.