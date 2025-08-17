Hárman meghaltak, mikor lövöldözés tört ki egy New York-i étteremben

Három ember meghalt, további nyolc pedig megsérült egy lövöldözésben, ami helyi idő szerint vasárnap hajnali fél négykor tört ki New Yorkban, a Taste Of The City Lounge nevű étteremben, Brooklyn városrészben – írja a Sky News.

A New York-i rendőrség elmondta: egy vita után többen is fegyvert rántottak. Jelenleg még senkit nem sikerült letartóztatni, folyik a tettesek keresése. Egyelőre egy lőfegyvert találtak meg a környéken, és a biztonsági kamerák felvételeit elemzik.

A halottak között van egy 27 éves és egy 35 éves férfi, a harmadik áldozat életkora nem ismert. A nyolc sérült közül öten férfiak, hárman nők, életkoruk pedig 27 és 61 éves kor között van. A rendőrség elmondta: a helyszínen 36 töltényhüvelyt gyűjtöttek össze.