Orbán szerint Ukrajna nem bír magával, pedig „nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni”

A miniszterelnök ugyan nyaral, de azért vasárnap külön üzenetet írt az általa létrehozott első számú Digitális Polgári Kör (DPK) tagjaihoz, amelyben meg is említette, hogy „a politika nem tud leállni, hiába akarsz nyaralni, utolér”. Orbán levelét az Index ismertette elsőként, de a HVG-hez is eljutott, és ebben a kormányfő több erős kijelentést is tett. Ezek:

„Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Megint. Történelmi idők! Történelmi esély a békére, történelmi kudarc Brüsszelben. Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.

„Ha beköszönt a béke, nekilendül a magyar gazdaság is.”

„Ukrajna nem bír magával. A héten a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket támadták. Nem okos dolog az oroszlán bajuszát húzgálni.”

„Kijev, Brüsszel, Tisza – együtt akarják megbuktatni a magyar kormányt és beszántani Magyarország szuverenitását. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk.”

„Fix 3 százalék. A károgók és a huhogók próbálják ezt is lefitymálni. Pedig ez igazi világszám! Saját otthont mindenkinek!”

„Fordulat az amerikai külpolitikában, végre kimondták: Magyarország demokratikus ország, Magyarország jogállam. Biden és bandája ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.”

Végül arra is kitért a miniszterelnök, hogy az elmúlt héten 500 új digitális polgári kör alakult, és újabbak létrehozására is buzdított, mondván: „mentsük meg a magyar digitális világot a pozitív, felebaráti és építeni akaró emberek számára.”

Már egy frissen bejegyzett alapítvány is kapcsolódik a Fidesz Digitális Polgári Kör projektjéhez A DPK-k mögött álló Partos Bence friss cégéhez hasonló néven, Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványként jött létre egy szervezet. Pénzt gyűjt és oszt majd „a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd” közösségi médiás segítése érdekében.

