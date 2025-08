Hasbeszélő jót evett a bulinegyedben, pedig nem mehetett oda, ahova szeretett volna

Őszintén szólva, jó ideje nem jártunk Pest szívében, vagyis az erzsébetvárosi bulinegyedben. Ennek több oka is van, maradjunk előrehaladott korunknál, meg hogy ugyan szeretünk turistáskodni a saját városunkban, de kerüljük a turistacsapásokat. Most viszont evőtársunk ügyes-bajos dolgai odatereltek, ráadásul egy fatális tévedés révén a Wesselényi utca helyett a Kazinczyban kötöttünk ki, ad hoc változtatva az ebédelés helyszínét. A negyed ikonikus pörköltözőjébe ugyanis hiába próbált asztalt lekötni barátunk, kiderült, hogy a „központi bácsi” egy kísértetiesen hasonló nevű helyre küldött, ahova egyáltalán nem állt szándékunkban betérni.

A mi kiszemeltünk viszont tényleg annyira népszerű a Wesselényi utca elején, hogy napközben is zsúfolásig tele. Így el is fordítottuk a fejünket, amint elhúztunk keskeny utcai terasza mellett, ne is lássuk a Gettó Gulyás csordultig mert tányérjait. Kétségbe azért nem estünk, errefelé nem marad éhkoppon az ember, befordultunk a Kazinczyba. Annak is a csöndesebb fertályába, ahol éppen tíz éve (a Maverick City Lodge tőszomszédságában) üzemel a Fat Mama.