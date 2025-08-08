A szürrealizmustól az utcai fotózásig: a sokoldalú Henri Cartier-Bressont mutatják be Bécsben

Párizsi utcán, a víztócsa felett átsuhanó sziluett, a döntő momentum, amikor a cipőtalp még száraz, de bármelyik pillanatban földet érve szétfröcskölheti a vizet, megtörve a pocsolya tükörsima felszínét. Az ikonikus képpel hirdeti a bécsi Foto Arsenal Henri Cartier-Bresson francia fotóművész WATCH! WATCH! WATCH! című tárlatát.

Henri Cartier-Bresson: A párizsi Európa tér a Saint-Lazare állomás mögött 1932-ben © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Bresson 1931-ben kezdett el fényképezni, és 2004-ben, 95 éves korában bekövetkezett haláláig megörökítette a világ legkülönbözőbb pontjain zajló eseményeket. Ezúttal tíz nagyobb téma mentén követhetjük végig, többnyire kronologikus sorrendben a XX. század egyik legrangosabb fotósa pályájának mérföldköveit. A korai játékos kísérletezésektől a művészportrékig, a mexikói képektől a Szovjetunió mindennapjait bemutató fotókig, a dessaui láger felszabadítását követően készült felvételektől a Mahatma Gandhi temetését dokumentáló fényképekig.