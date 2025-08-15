„Ha fasiszta vagy, vegyél Teslát!” – 46. albumán is őrzi kikezdhetetlen karakterét Neil Young

Az új album egy daltól eltekintve nem politikus, az üzenet inkább az, hogy senki sem lehet közömbös a másik iránt.

„Ha fasiszta vagy, vegyél Teslát!” – 46. albumán is őrzi kikezdhetetlen karakterét Neil Young

Hol vannak a hippik, és mit csinálnak abban a híres, örök béke előtti örökkévalóságban? Régen lehetett tudni, hogy a Broken Arrow Ranchon éltek, egy olyan 400 hektáros birtokon, amilyet Quentin Tarantino mutatott be a Volt egyszer egy Hollywoodban. Tarantinónak nem volt jó véleménye a hippikről, de azért nagyon bírja például a kanadai Neil Youngot, aki egykor azt a farmot birtokolta, ahol minden megengedett volt.

Persze Amerika is megváltozott, tíz éve még megszüntették állampolgársági kérelmének elbírálását, ha nem ment át a multidrogteszten, az ország ma fűszagot áraszt, sok államban a pizzásdobozra ragasztva viszi házhoz a futár.

Mindenre elszánt fanatikusok vagy halálba nyomorított iskolások – Kik voltak a kamikazék?

Mindenre elszánt fanatikusok vagy halálba nyomorított iskolások – Kik voltak a kamikazék?

1944 őszére a japán legfelsőbb vezetésben is mindenki tudta, hogy a háború erősen vesztésre áll. A hadi helyzeten egy első látásra példátlannak tűnő új taktikával igyekeztek fordítani: fiatal, gyakran az iskolapadból éppen csak kiesett, brutális módszerekkel kiképzett pilóták ezreit küldték a biztos halálba. A japán kapituláció és az utolsó öngyilkos küldetés nyolcvanadik évfordulóján a kamikaze hadviselés történetét idézzük fel.

Lenthár Balázs Lenthár Balázs
2025 33. lapszám