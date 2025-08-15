„Ha fasiszta vagy, vegyél Teslát!” – 46. albumán is őrzi kikezdhetetlen karakterét Neil Young

Hol vannak a hippik, és mit csinálnak abban a híres, örök béke előtti örökkévalóságban? Régen lehetett tudni, hogy a Broken Arrow Ranchon éltek, egy olyan 400 hektáros birtokon, amilyet Quentin Tarantino mutatott be a Volt egyszer egy Hollywoodban. Tarantinónak nem volt jó véleménye a hippikről, de azért nagyon bírja például a kanadai Neil Youngot, aki egykor azt a farmot birtokolta, ahol minden megengedett volt.

Persze Amerika is megváltozott, tíz éve még megszüntették állampolgársági kérelmének elbírálását, ha nem ment át a multidrogteszten, az ország ma fűszagot áraszt, sok államban a pizzásdobozra ragasztva viszi házhoz a futár.