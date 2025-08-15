„Ha fasiszta vagy, vegyél Teslát!” – 46. albumán is őrzi kikezdhetetlen karakterét Neil Young

Mindenre elszánt fanatikusok vagy halálba nyomorított iskolások – Kik voltak a kamikazék?
1944 őszére a japán legfelsőbb vezetésben is mindenki tudta, hogy a háború erősen vesztésre áll. A hadi helyzeten egy első látásra példátlannak tűnő új taktikával igyekeztek fordítani: fiatal, gyakran az iskolapadból éppen csak kiesett, brutális módszerekkel kiképzett pilóták ezreit küldték a biztos halálba. A japán kapituláció és az utolsó öngyilkos küldetés nyolcvanadik évfordulóján a kamikaze hadviselés történetét idézzük fel.