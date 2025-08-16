Der Standard: Európa nem lenne gyenge, ha kezdene végre valamit Orbán Viktorral

Európa nem maradhat tovább a partvonalon Ukrajna ügyében, mert ha vezetői komolyan gondolják, hogy fontos az ország függetlensége, akkor csapatokat kell küldeniük a leendő tűzszünet szavatolására. Ezt fejti ki Franz-Stefan Gady katonai elemző.

Sürgeti, hogy az EU döntse el, meddig hajlandó elmenni Kijev függetlenségének megőrzése érdekében. A szerző azt látta a múlt hónapban a Donyec-medencében a fronton, hogy rendkívül bátrak az ukrán katonák, de egyre jobban kimerülnek. Nem valószínű, hogy összeomlana a védelem, ám nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok behozzák lemaradásukat a drónhadviselésben, márpedig az kulcsfontosságú az agresszor feltartóztatására.

Ily módon még képlékenyebbek lesznek az arcvonalak, az ukránok további területeket vesztenek. Európa ugyanakkor mesteri fokra fejlesztette a stratégiai érdektelenséget. Szerveződik ugyan a tettre készek szövetsége, de még azt sem tiszta, mit akarnak elérni azzal, hogy egységeket küldenének, illetve hogy milyen kockázatokra készek céljaik érdekében. Az elrettentéshez a hitelesség nélkülözhetetlen. Ha az nincs, akkor igencsak valószínű, hogy éppen az a konfliktus következik be, amelyet az elriasztással igyekeznek elhárítani.

Idő kell hozzá, amíg megerősítik az ukrán hadsereget, közben azonban az oroszok tesztelhetik, hogy mennyire elszántak az európaiak, az pedig katasztrófát zúdíthat a kontinensre. Ez esetben könnyen elillanhat a szövetségesek bátorsága. Az látszik, hogy a partnereknek csak a szájuk nagy, nem szeretnének háborúzni Oroszországgal. Nem is magyarázták meg kellőképpen a polgáraiknak Ukrajna szerepét az európai biztonság megőrzésében. Ennek oka részben az, hogy félnek a populista visszacsapástól.

Pedig ha ukrán földre vezényelnének egy-két gépesített dandárt, az rákényszerítené a Kremlt, hogy megfontolja: megéri-e számára összetűzésbe keveredni a vezető NATO-erőkkel. Ennek érdekében a leendő kontingens német és lengyel magasabb alakulatainak azonnal hadgyakorlatot kellene kezdeniük. A földrész túl sokáig osztotta az észt a partvonalról, most már meg kellene mondania, hogy mire hajlandó az ukrán önállóság érdekében.