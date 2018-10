Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy a hibrid oktatás olyan módszer, amely ötvözi a hagyományos, tantermi oktatást és az e-learninget. Bár itthon még viszonylag kevés intézmény használja ki ezt a lehetőséget, az e-learning alapú távoktatás egyre jobban terjed. De hol lehet ilyen formában tanulni Magyarországon?

Tutorok és online tananyagok

A hagyományos – nappali, esti és levelező – képzések mellett a hazai felsőoktatási intézményekben is vannak olyan szakok, amelyeket távoktatási formában lehet elvégezni – ezek pedig egyre inkább közelednek az e-learning, vagyis az online tanulás felé. A felvi.hu-t böngészve látszik, hogy jó néhány egyetem indít távoktatási képzéseket – a legtöbb ilyet a Gábor Dénes Főiskolán lehet találni, de lehet tanulni távoktatási formában a Kodolányi János Főiskolán, a Széchenyi István Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Miskolci Egyetemen is.

© Reviczky Zsolt

A Széchenyi István Egyetemen például nemrég indult el megújított e-learning rendszerük, amelyben a távoktatási formában indított képzések tananyaga is megtalálható, de a hallgatók is ezen a rendszeresen keresztül kommunikálhatnak egymással, és a tutorokkal is így tartják a kapcsolatot.

Minden tantárgyhoz elektronikus tanulási útmutató tartozik, és általában a tananyagot is ilyen módon kapják a hallgatók. A leckék végén interaktív önellenőrző kérdésekkel találják magukat szemben, amelyek alapján ellenőrizni tudják tudásukat. Hasonlóképpen a nagyobb tanulási egységek végén is újabb ellenőrzési lehetőségek, modulzáró feladatok találhatók – olvasható a Széchenyi István Egyetem honlapján, hozzátéve: a helyes válaszok arányáról a hallgatók munkáját segítő tutor is visszajelzést kap az interneten keresztül, így – ha szükséges – tanácsot tud adni a továbblépéshez.

A Gábor Dénes Főiskola is komoly hangsúlyt fektet az online tanulásra a távoktatási rendszerű képzéseken. Az ide járó hallgatók szintén egy elektronikus rendszeren keresztül tanulhatnak, felkészülésüket pedig tutorok és mentorok támogatják.

Milyen képzéseket lehet távoktatási formában?

Főként a gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatika, a nemzetközi tanulmányok, a turizmus-vendéglátás szakot indítják a felsőoktatási intézmények ilyen formában, de a közlekedésmérnöki, műszaki menedzser és szociális munka szakok is elérhetőek távoktatási formában. A 2018-as felvételin összesen 448 diák került be önköltséges távoktatási képzésre.

