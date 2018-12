Egy okostelefonos alkalmazás és egy tankönyv hibridjével nyerte meg a Microsoft Imagine Cup nevű világversenyének hazai döntőjét idén az Innobie nevű fejlesztőcsapat. A tankönyvek illusztrációit speciális jelölésként használva az Eddie nevű alkalmazás a kiterjesztett valóságba „viszi” a diákokat, ahol olyan környezetben ismerhetik meg a tananyagot, amelyre egyébként is fogékonyak.

Telefonnal lehet, sőt érdemes is tanulni - és ezt a diákok pontosan tudják. Az Új Pedagógiai Szemle 2015-ös felmérése szerint az okostelefonnal rendelkező diákok 81,9 százaléka tanulási célokra is használja azt - ez leginkább a 15-18 éves korosztályra jellemző. A felmérésben részt vevő 455 tanuló közül egyébként minden második – saját bevallása szerint - használta már a telefonját órán is.

A kutatásban részt vevő diákok közel fele mondta azt, hogy van olyan tanára, aki digitális megoldásokkal színesíti a tanórát. Szerintük a „digitális tanár” különböző alkalmazásokat használ az órán, elektronikusan adja fel a házit és érdeklődik a legújabb technológiai trendek iránt. Minden negyedik diák ismer is valamilyen tanulást segítő alkalmazást, a legnépszerűbbek a nyelvtanulást segítő appok. Úgy látják, elsősorban mégsem a nyelvórákat, hanem a természettudományos tantárgyak oktatását, például a matematika- vagy fizikaórákat lehetne a leginkább feldobni a "mobile learninggel".

© Pixabay / Eastlandtunes

Ennek ellenére mégis sok iskolában tiltják a mobiltelefonok használatát – az egyik hatvani általános iskolában a diákoknak reggel le kell adniuk a készüléküket, és csak tanítás után kapják vissza. A következő tanévtől tilos lesz telefont használni a francia iskolákban is, az új szabály a college-eket érinti, ahová 16 éves korukig járnak a francia diákok.

Tom Bennett iskolai viselkedéskutató korábban azt nyilatkozta az Independentnek, hogy bár a technológia segítheti is a tanulást, a tanárok arról panaszkodnak, hogy nagyon zavaróvá vált, hogy minden diáknak van telefonja, és az órák megtartását zavarják a készülékek nyomkodásával.

Pedig a telefon nagy előnye, hogy (majdnem) minden diák kezében ott van (szemben a tabletekkel, amelyeket először be kellene szerezni), így akár az órai munkába is be lehetne vonni. Ha a tanárok nem is használják tanulási-tanítási eszközként, a diákok megteszik maguktól: az Új Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmány szerint egyetemista hallgatók is arról számolnak be, hogy egyszerűbben és gyorsabban érik el a tananyagokat a mobiljukon, így szívesen használják.

