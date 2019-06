Aki valamely befektetési piacon (pl. árutőzsdén, részvénytőzsdén, devizakereskedelemben) akar sikereket elérni, először is a saját maga képességeivel – erősségeivel és gyengeségeivel – kell tisztában lennie. Bármennyire is törekszünk a reális, számokkal alátámasztott döntések meghozatalára, valójában minden esetben ott van az érzelmi faktor is: ahogy a nap elején kinyitnak a piacok, elkezdenek záporozni a különböző impulzusok, amelyek hirtelen reakciókra, kapkodásra sarkallják az embert – nemcsak a kezdőket, de időnként még a profikat is. Ezért nem érhetjük be azzal, hogy a piaci folyamatokat excel-táblák, adatsorok és grafikonok kielemzésével próbáljuk megérteni. Önmagunkat is ismernünk, kontrollálnunk kell, ha sikeresek akarunk lenni.

És itt jön képbe a tőzsdepszichológia.

1. Kezeljük félelmeinket!

A kereskedési hibák hátterében sokszor nem az elméleti tudás hiánya, hanem a tőzsdepszichológia helytelen alkalmazása áll. Pedig ma már bizonyított: a pszichikai, lelki hatások a leghidegfejűbb kereskedőket is befolyásolják döntéseikben, akik ugyanúgy követnek el tőzsdepszichológiából eredő hibákat. Ez a közös szokás pedig a félelem, amely a „harcolj vagy menekülj" reakciót eredményezi az embereknél. A tőzsdepszichológia lényege, hogy kontrolláljuk a kereskedés folyamán – érthető módon – felmerülő félelmeinket és nem hagyjuk, hogy azok befolyásolják a kereskedési döntéseinket.

2. További rossz tanácsadók: ego, önigazolás, reménykedés

A tőzsdepszichológia szerepe a kereskedni kívánt piacok megnyitásával értékelődik fel, hiszen ezt megelőzően mindenki magabiztos, higgadt. Piacnyitásig eszünkbe sem jut, hogy amikor valós idejű pénzügyi döntéseket kell hoznunk, nagyon könnyen képbe kerülnek az érzelmek. Legyünk tisztában pszichénk torzításaival: a helyes önértékelésben segít, ha felismerjük a visszatérő hibáinkat. Amennyiben a lenti pontok bármelyike okozott már problémát a befektetési döntései meghozatala során, érdemes elgondolkodnia önmaga fejlesztésén:

Túl magas önbizalom – „A piac erre fog menni"

Túlzott ragaszkodás a múlthoz – „Ez valószínűleg azt jelenti, hogy…"

Megerősítés folytonos keresése – „Ez is azt bizonyítja, hogy igazam van"

Veszteségtől való félelem – „Remélem, vissza fog jönni az ár"

Ne lepődjünk meg, ha bármelyiket – vagy akár mindegyiket – felismerjük magunkban, hiszen ez természetes. Azonban nagyon fontos, hogy tudjuk: ezen torzulások, ha nem vagyunk tudatában, előbb-utóbb hibás döntéseket generálnak bennünk. Ugyanakkor az sem segít, ha túl szigorúak vagyunk magunkhoz. Meg kell békélni azzal a gondolattal is, hogy a hibák elkerülhetetlenek, különösen a kezdeti fázisban. Viszont ha a tanulási folyamat részeként tekintünk rájuk, akkor később a javunkra válnak.

Bizonyára mostanra már feltette a kérdést, hogy mégis hol sajátíthatná el a tőzsdepszichológia legfontosabb gyakorlatait, amelyekkel kontrollálni tudja az érzelmeit a kereskedés során. Kezdheti a tanulást például ezen az ingyenes konferencián, ahol professzionális kereskedők fognak végigmenni a leggyakoribb tőzsdepszichológiai torzításokon és azok kiküszöbölésének technikáin.

3. Tőzsdepszichológiai ismereteink mellett kulcsfontosságú egy kereskedési terv kidolgozása

Az eredményesség érdekében elengedhetetlen, hogy jól megalapozott üzleti tervünk legyen, amelyhez a pillanatnyi piaci hatások ellenére is ragaszkodunk. Egy jó kereskedési terv megmondja, mikor kell belépni és mikor érdemes zárni a pozíciókat, és hogy miként menedzseljük a befektetésre szánt pénzünket és természetesen a kockázat/hozam arányát. Bár úgy tűnik, ez színtiszta matematika, ez adja a tőzsdepszichológia fundamentumát is.

Hiszen már ekkor kellően visszafogottnak és reálisnak kell lennünk: teljes tőkénk legfeljebb 2 százalékát érdemes kockáztatni, és nem szabad arra törekedni, hogy rövid úton gazdagodjunk meg.

Érdemes kerülni a túl agresszív kereskedést is, ehelyett kitartani egy konzervatív terv mellett. Számolni kell azzal is, hogy a piacokon természetesek a nagyobb kilengések, váratlan események, amelyekre nem vagyunk befolyással, ugyanakkor lépésre ösztönöznek. A veszteségek alacsony szinten tartásához kitűnő eszközök a stoppok, árriasztások (így könnyebben érzékeljük az egyes határokat). Amit mindig szem előtt kell tartani: nem érdemes arra készülni, hogy egyetlen üzlet hozza el a meggazdagodást. Ezért, bármekkora is a csábítás, kerülni kell a hirtelen felindulásból való kereskedést.

4. Gyakorlat teszi a mestert

Már mindjárt az elején érdemes tudatosítani magunkban: a siker nem jön magától, minden eredményért keményen meg kell dolgozni. Hosszú távú eredményeket csak az „edzés”, vagyis a folyamatos gyakorlás, kereskedés hozhat. Mindezt ma már biztonságosan, kockázat nélkül is el lehet kezdeni, hiszen erre találták ki a demo számlát, melynek segítségével kipróbálható és szimulálható a Forex és CFD kereskedés.

A fentiek mutatják: sikert akkor tudunk elérni, ha piacismeret mellett rendelkezünk fegyelemmel, kellő tudatossággal és önismerettel. Ezek nemcsak a jó döntések meghozatalában kulcsfontosságúak, hanem abban is, hogy hibáinkból tanuljunk és végül előnyt kovácsoljunk belőlük.