Születésem óta Budapesten éltem, de ez nemrég megváltozott, amikor családilag elhatároztuk, hogy két gyerekkel és egy kutyával magunk mögött hagyjuk a fővárost. A változás pedig nem csak földrajzi lett, ugyanis az eddig használt városi kisautónktól meg kellett válnunk: már magát a költözést sem tudtuk volna vele megoldani, ráadásul a munkánkból kifolyólag ezentúl gyakrabban is kell autóba ülnünk.

A budapesti évek alatt sokat tömegközlekedtünk, az említett kisautót főleg bevásárlásra, hétvégi kirándulásokhoz és rokonlátogatásokra használtuk. Mindezekből (is) adódóan olyan autót kerestünk, amely egyrészt takarékosan üzemeltethető, másrészt hosszabb távokon is kényelmes.

A családi kombik sokáig versenyben voltak, végül azonban egy crossover SUV mellett döntöttünk. Már jó ideje tesztelek autókat, így már a 2008-ban bemutatott Ford Kuga első generációs változatát is volt szerencsém kipróbálni. Azóta persze rengeteg idő eltelt, a Fordnál azonban a bő másfél évtizede kikevert receptet csak tovább tökéletesítették. Jelenleg a harmadik generációnál jár ez a modell, a 2019-es bemutatót követően pedig az idei évben érkezett meg a ráncfelvarrott változat. Egy ilyen, Active X felszereltségű modell mellett tettük le a garast, és ez egészen kiváló döntésnek bizonyult.

A Ford Kuga harmadik generációjának kiválóságát mi sem mutatja jobban, mint a tény, hogy plug-in hibrid változata már évek óta a legkelendőbb SUV Európában. Érthető, hiszen, bár városi terepjáróról van szó – bármennyire is különösen hangzik ez a szókapcsolat – az autó maga mégsem egy lelketlen tömb, hanem praktikus és kényelmes családi autó.

Ráadásul az idei facelift is jót tett neki. A 2019-es változat is esztétikus volt, de egy picit számomra valamiért túl “sci-fisre” sikeredett, viszont a 2024-es verzió ábrázatát egy kicsit komolyabbra szabták, ami kifejezetten jól áll neki. A legmarkánsabb változást a hűtőrács környékén fogjuk tapasztalni, de sokat változtak a fényszórók is – a két lámpatestet összekötő LED-csík alapvetően nem az én világom, de mostanában ez aktuális trend ebben a kategóriában, hát ám legyen. A Kuga arányai teljesen jók, ahogy említettem, a méretét remekül eltalálták: bő 4500 milliméter hosszú, 1856 milliméter széles és 1703 milliméter magas, amivel egy mai átlagos autó dimenzióit hozza. Nincs szükség egy fél focipályányi parkolóra hozzá, viszont a magasabb utasok sem verik be a fejüket a tetőkárpitba.

A beltér ezzel együtt az egyik legjobban sikerült a szegmensben, , elképesztően tágas, még a hátsó üléseken is elférnek a hosszabb lábú utasok, különösen, hogy valódi kuriózumként a Kugában még ezeket is lehet hosszanti irányban állítani. Belülről sokkal masszívabbnak érződik a karosszéria, “van benne anyag”, ami jelentős biztonságérzetet ad, különösen a magasabb üléspozícióval, ahonnan jól belátható a környezetünk. Az SUV-kategóriával kapcsolatban gyakran felmerül annak veszélyeként, hogy a sofőrök nem látnak ki minden irányba, ami balesetveszélyes lehet – nos, a Kugánál ettől nem kell tartani, még akár egy szűkebb utcában sem.

A műszerfal helyenként, de előnyére változott, bár itt egyből ki is domborítanám az új változat egyik ambivalens pontját: a klímavezérlést fizikai gombok helyett a középső érintőképernyőre költöztették, ezt talán meg lehetett volna spórolni. Ezt leszámítva a Kuga műszerfalán áttekinthető mennyiségű kapcsolót és gombot találunk, a kormány gombszigetei pedig maradtak a régiek – aki vezetett Fordot az elmúlt években, mindent ösztönösen meg fog találni rajta. Jó hír még, hogy a Fordok fedélzeti számítógépein egy elég jól megtervezett rendszer fut, és a SYNC 4-ről ez továbbra is elmondható. A gombok szép nagyok, könnyű eligazodni a menürendszerben, van Apple CarPlay és Android Auto is, de ha csak a zenelejátszásra van szükség, a Bluetooth gyorsan és stabilan csatlakozik a telefonunkhoz.

Az utastérben praktikus tárolórekeszeket is találunk, a könyöklőbe épített pohártartók mögött például egy meghökkentően mély darabot is, itt jól elférnek a töltőkábelek, garázsnyitók és hasonló hétköznapi apróságok. A csomagtartó alapállapotban is kellemesen tágas a maga 412 literjével, a 60-40 arányban dönthető hátsó ülések bevetésével pedig másfél köbméterre növelhető, ami a költözködés során is rendkívül praktikusnak bizonyult.

A végére hagytam a motorral kapcsolatos gondolatokat, hiszen ez is fontos szempont volt a mérlegelésnél. Bár a tisztán elektromos autók szimpatikusak ugyan, mi első körben mégis inkább a hibridek között kezdtünk el nézelődni. Itt pedig hamar rájöttünk, hogy a nagyobb távolságok megtételéhez kézenfekvőbb választás egy öntöltő hibrid (full hibrid – FHEV), mint egy konnektoros (plug-in hibrid, azaz PHEV) modell. Utóbbi akkor lenne tökéletes, ha maradtunk volna Budapesten vagy a környékén, hiszen ekkor a teljesen feltöltött akkumulátorral könnyedén lefedhető a napi ingázás, városban mászkálás is. Különösen, hogy a Ford Kuga energiavisszanyerő rendszere már a 2019-ben bemutatott változatnál is csillagos ötösre vizsgázott, egy akkori teszt során majdnem 70 kilométert sikerült kisajtolni belőle. Így azonban, hogy az új otthonunk környékén az autózás leginkább a nagyobb bevásárlások során kerül előtérbe, maradtunk az FHEV-nél. A 2,5 literes benzinmotort kiegészítő villanyhajtással együtt a Kuga így 183 lóerőre képes, ami kiegyensúlyozott, de dinamikus autózást teszt lehetővé, ráadásul a vegyes használatban a fogyasztása is meglehetősen barátságos: 100 kilométeren átlagosan 6-6,2 literrel beéri, ami nem rossz teljesítmény egy közel 2 tonnás autótól. A 8,3 másodperces 0-100-as sprint éppenséggel nem aszfaltszaggató, de nem is ez a feladata az autónak, a család igényeit pedig maradéktalanul kiszolgálja.

Ami az árat illeti, az Active X felszereltségű változat listaáron nagyságredileg 19 millió forintba kerül, ami természetesen nem kevés, azonban a kategóriájában nem számít kirívónak, az ár-érték arányt tekintve pedig gyakorlatilag verhetetlen az előnye a versenytársakhoz képest. Ma sem döntenénk máshogyan.