Ha már biztosítóhoz kell fordulni, ott valami baj történt, sokan azonban ilyenkor kezdenek el csak igazán aggódni. Az összetört, károsodott, súlyos esetben ellopott autó mindig bosszúságot jelent, amiben nem segít, ha a biztosítási ügyintézés során többet öregszünk, mint a baleset során, vagy a lopás tényének konstatálását követően.

Az autónk nemcsak kényelmes személyszállító eszköz, hanem egy nagy és erős gép, amivel nem nehéz balesetet, anyagi kárt, rossz esetben sérülést okozni. Természetesen egyik sofőr sem törekszik erre, de mivel emberek vagyunk, bármikor hibázhatunk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor a kisebbik rosszat választva inkább belerohanunk az út szélén parkoló kocsikba, hogy ne üssük el a hirtelen, beláthatatlan helyről feltűnő gyalogost vagy kerékpárost. Ezért is létezik a kötelező biztosítás, mivel az általunk okozott kárt ilyenkor helyettünk téríti meg a biztosítónk.

Az újabb autók mellé erősen szokták ajánlani a casco megkötését is, hiszen egy szép új kocsin már az is sokba kerül, ha megkarcolódik a fényezés, vagy ha például egy felpattanó kavics miatt sérül a szélvédő. Ilyen esetekben a kötelező sokszor nem tud segíteni, így, ha a kocsitulajdonos úgy döntött, hogy nem vállalja a casco költségét, akkor a szerencsétlen esetet követően sokszor jó mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogy ki tudja fizetni a javítás és sokszor a szélvédő mögött megbúvó érzékelők újra kalibrálásának költségeit. Szintén a casco védi meg a tulajdonost, ha az éj leple alatt ellopják a család féltett, nemrég vásárolt új autóját – már csak ezért sem érdemes azt az évi pár tízezer forintot megspórolni.

Felejtsük el, hogy a kárrendezési folyamat hosszú és körülményes!

Minden autós rémálma egy esetleges balesetet követő kárrendezési folyamat, amihez szabadságot kell kivenni, a járművet elvinni a kárfelvételi irodához, vagy rosszabb esetben helyet találni a mozgásképtelen gépkocsinak és kivárni, amíg a biztosító munkatársa fel tudja keresni a tulajdonost. Ez a folyamat több napot, rosszabb esetben akár több hetet is igénybe vehetett régebben, így nem csoda, hogy mindenki a háta közepére kívánta, különösen, hogy már eleve feszült volt a baleset vagy karambol miatt.

Ennek szerencsére vége, ugyanis mostanra már használhatunk okostelefonokra optimalizált kárrendezési applikációt, mellyel szó szerint percek alatt letudhatjuk az egész hercehurcát, sőt, a továbbiakban a telefonunkon követhetjük a procedúrát, illetve értesítéseket is kaphatunk az egyes lépésekről. Lássuk, mit jelent ez a gyakorlatban!

Az Allianz új, kifejezetten okostelefonokra optimalizált kárrendezési oldalán a felhasználói élményt, ahogy a cég mondja, a „ügyfél utat” igyekeztek minél jobban áramvonalasítani. Ehhez először felmérték, hogy a folyamat melyik részeit lenne érdemes újragondolni, majd olyan fejlesztésekkel álltak elő, amelyek egyszerre gyorsítják és egyszerűsítik az ügyintézést, illetve transzparenssé és érthetővé teszik, hogy mikor melyik lépés következik, hogy a kedves ügyfél mindig tudja, mire számíthat.

Digitális kárrendezés a gyakorlatban

Képzeljük el, hogy megtörtént a baj, karamboloztunk, vagy egyszerűen csak észrevettük, hogy az autónk például a váratlan vihar miatt megrongálódott. A korábbiaktól eltérően nem kell összeráncolt homlokkal telefonálásba kezdenünk, és időpontért fohászkodni, hiszen a weboldalon mindent el tudunk intézni.

Az egyszerű, áttekinthető oldalon könnyű megtalálni, hogy milyen típusú biztosítási ügyben – autó, lakás, utazás stb. – szeretnénk eljárni, majd követni az átgondolt kitöltési folyamatot. A fenti esetben tehát kiválasztjuk, hogy a gépjármű-biztosításunkkal szeretnénk foglalkozni, majd ezután kiválasztjuk, hogy milyen káresemény – karambol, rongálás, lopás, üvegkár, tűz vagy időjárási kár – történt. A fejlesztés során gondoltak a bizonytalankodókra is, minden eset mellett röviden és érthetően le van írva, hogy pontosan mit takarnak az egyes kifejezések.

Ezután meg kell adni a személyes adatainkat, majd jelezni, ha valaki más is megsérült a balesetben – akár egy háziállat – vagy esett-e kár más tárgyakban, objektumokban. A baleset dátumát és helyszínét is rögzíteni kell, utóbbinál interaktív térkép egyszerűsíti le a felhasználó dolgát. Jelezni kell azt is, hogy ki a felelős a balesetért, illetve hogy a rendőrség értesült-e az esetről. Megadjuk még, hogy hol található most a károsodott autó, a baleset helyszínén, a szervizben vagy valahol máshol, valamint „menetképes”-e a gépkocsi. Utolsó lépésként csak annyi van hátra, hogy kiválasszuk, milyen formában szeretnénk értesülni a kárrendezési folyamat egyes lépéseiről, e-mail-ben vagy szöveges üzenetben (SMS).

A rendszer értesíti a felhasználót, ha megkezdődött a bejelentett eset feldolgozása, ami mellé egy személyes nyomkövetési lehetőséget is kapunk: ezen keresztül bármikor láthatjuk, hogy épp milyen fázisban jár az ügyünk. Míg korábban a kárfelvételnél külön tételt jelentett, hogy a biztosító munkatársa alaposan körbefotózta az autót, ezt most már saját magunk is megtehetjük a telefonunk kamerája segítségével, a kész képeket pedig közvetlenül az Allianz rendszerébe is feltölthetjük.

A továbbiakban az okostelefonunk értesítésein, az úgynevezett push-üzeneteken keresztül tájékozódhatunk, hogy épp mi történik, például, hogy a biztosító jóváhagyta-e már az általunk feltöltött fotókat. Amint ez megtörtént, rövidesen meg is kapjuk a biztosító kalkulációját: ilyenkor egy gombnyomással elfogadhatjuk a felkínált összeget és elvihetjük a járművet egy általunk választott szervizbe, vagy segítséget kérhetünk a biztosítótól. Ilyenkor a céggel leszerződött műhelyek közül választhatjuk ki a számunkra legkényelmesebben elérhető szervizeket. Az oldal ráadásul értesítést is küld, amikor az autó elkészült, ilyenkor már csak annyi a dolgunk, hogy elhozzuk, és újra élvezettel használatba vegyük.

A teljes folyamat rendkívül gyors, precíz és felhasználóbarát, így azok is könnyen elboldogulnak vele, akik egyébként kevésbé mozognak otthonosan a digitális technológia világában. Egy biztos, bármennyire is értsen valaki az online megoldásokhoz, biztos, hogy gyorsabban és stresszmentesebben intézheti a kárügyeit, mint korábban.