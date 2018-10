A női vezetők cégei és azok, amelyekben női vezető is van, egy 2018-as felmérés szerint 24 ezer milliárd forintos árbevételt termeltek Magyarországon. Az összes cég ugyanezen adatai ugyanebben az időszakban 82 ezer milliárd forintra rúgtak, azaz majdnem pontosan 30 százalékot a hölgyek termeltek. Ez elég meglepő adat, főleg azzal szemben, hogy a nagy cégek vezetői és a politikai vezetésben is szinte elenyésző a nők aránya. És bár sokan még mindig az él a fejekben, hogy a férfiak a bátrabb beruházók, a számok itt is mást mutatnak. Az összes fejlesztés 30 százalékát női cégvezetők kezdeményezték, azaz a teljesen megegyezik az árbevétel arányszámával. Érdekes módon az exportból származó bevételek viszont sokkal alacsonyabb az összes kivitelből származó bevételhez képest. Ezekből a számokból egy dologra következtethetünk: valóban igaz, hogy a külpiacokra is termelő, nagyobb cégek vezetésében alacsonyabb a női cégvezetők aránya. És éppen ebből következik az is, hogy a hazai kkv partnerek között sok női vezetővel lesz dolgunk.

Milyen hatással vannak a gazdaságra a nők?

BIWI: Bisnode Index of Woman Influence, azaz a női tulajdonú cégek viszonyítása az adott országban működő cégek számához. Az elemzésben 11 ország adatai szerepelnek. © Bisnode

Másképp

A magyar nagyvállalatok női vezetői sok szempontból másképp látják a világot, ágazatukat és vállalatuk helyzetét, mint a globális nagyvállalatok felsővezetői – derült ki a KPMG nemrég megjelent felméréséből is. Utóbbiak a KPMG CEO Outlook felmérése szerint 78 százalékban ítélik meg pozitívan szektoruk növekedési kilátásait a következő három évre, míg saját vállalatukét 91 százalék látja optimistán. Ehhez képest a magyar női vezetőknek csak 67 százaléka elégedett az ágazat növekedésével kapcsolatban, és 70 százalékuk látja megfelelőnek saját cége növekedési potenciálját. Ebből két dolgot szűrhetünk le a női partnerekről, de nagyon óvatosan bánjunk az általánosítással. Az a sztereotípia, miszerint a nők megfontoltabbak részben igaz. És az is tény, hogy a női vezetők szabálykövetőbbek és a cégeik életpályája hosszabb, ezt kutatásokra hivatkozva mondta el még márciusban Lepsényi István, az Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Sőt egyes uniós becslések szerint komoly növekedési potenciáltól esik el a kontinens, ha nem emelkedik a női vezetők aránya. Ha ebből indulunk ki, nagyon leegyszerűsítve a statisztikákat: egy női vezetőben jobban megbízhatunk partnerként…

Élmezőnyben a nők aránya a cégvezetőknél Magyarországon © Bisnode

Óvatosabbak lennének?

Miért van mégis az, hogy a legtöbb felmérésben a férfiak cégei nagyobbat tudnak nőni, az ellenkező nemnél? Erre ad magyarázatot Nagy Beáta, a Corvinus Egyetem kutatója. Szerinte könnyen elképzelhető, hogy a férfi vezetők elsősorban olyan ágazatokban uralják a cégek felsővezetését, amelyek manapság gyorsabb növekedés elé néznek. Tipikusan ilyen a tech szcéna, ahol a férfiak túlsúlya itthon még nyomasztóbb a nemzetközi átlaghoz képest. Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális és üzletfejlesztési igazgatója szerint a felsővezetők cégüket illető optimizmusa azonban természetes jelenség. A felsővezetői pozíció betöltése azt is jelenti, hogy ezek a vezetők már megtapasztalhatták, hogy sikereket érhetnek el azokon a területeken, amelyekre van ráhatásuk. Ahogy Zsidai Roy hangsúlyozta, nem számszerűsítve, de fontos, hogy ki legyenek egyensúlyozva a különböző szerepek az egyes cégek vezetőségeiben, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy női és férfi energiák is jelen legyenek. Ezt erősítette meg Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapítója is, aki szerint a fele-fele arányú csapatok sokkal sikeresebbek tudnak lenni, mint a csak férfi vagy csak női összetételűek. A Magyarországon működő nagy cégek aktívan tesznek azért, hogy segítsék a női munkavállalóik vezetői pozícióba kerülését, hiszen látják, hogy ez kifizetődő, továbbá ma még szükség van a pozitív diszkriminációra – hangsúlyozta az alapítvány alapítója.