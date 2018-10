A legfontosabb, hogy a munkahely jellegének megfelelő legyen a szabályozás, de azért vannak általános bölcsességek, amelyeket érdemes megfontolni. Az eljárás során mindenképpen tiszteletben kell tartani a résztvevők emberi méltóságát és a magánélet védelméhez fűződő jogukat. Ezért illetéktelen részére semmilyen információ nem adható az eljárásról. A panaszok kivizsgálását haladéktalanul el kell végezni, minden érintettnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az álláspontját egy pártatlan testület előtt ismertesse, akár jogi képviselőt is igénybe vehessen, ha szükségesnek érzi. A panaszokat megfelelő mennyiségű információval kell alátámasztania a sértettnek, az alaptalan vádaskodást is szükséges szankcionálni. Ha igazolást nyer a bántalmazás, akkor az elkövetőt megfelelő módon felelősségre kell vonni, ami adott eseten az elbocsátást is jelentheti. Szintén nagyon fontos, hogy az áldozat minden lehetséges segítséget megkapjon, ide értve a munkahelyre történő visszailleszkedésének segítését is.