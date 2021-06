A koronavírus-járvány alatt soha nem látott divatja lett a természethez való nagy visszatérésnek. Idősek, fiatalok egyaránt az erdőbe jártak "fürdőzni", és rendkívül hamar rá is szoktak. Mostanra viszont a járványhelyzet enyhült, így lehet az országhatáron kívül is újabb kihívásokat keresni. Természetesen érdemes a közelben maradni, Stájerország például kiváló célpont lehet, ha – a szó legszorosabb értelémében – frissítő élményekre vágyik. A család vagy egy baráti társaság minden tagja megtalálja az igazi szórakozást, legyen szó kulturális és gasztronómiai élményekről, egy biciklis kirándulásról – a kristálytiszta osztrák tavak érintésével – vagy a túraútvonalak felfedezéséről.

Itt az ideje, hogy lenyűgöző természetközeli helyeket keressünk, amiben a stájer táj verhetetlen. Gyönyörködhetünk az UNESCO világörökséghez tartozó Eggenberg kastélyban, finom borokat kóstolhatunk a stájer szőlősökben, de elkerekezhetünk a környék legnagyobb tavához, a Grundlsee-hez is. Segítünk, hogy merre induljon a család kikapcsolódni a pandémia nehéz hónapjai után.

Kulturális és kulináris élmények a szomszédban

Igazán kivételes, hogy Stájerországban összeköthetjük a kirándulást a kulturális élményekkel, hiszen a virágzó alpesi rétek és erdők, a kristálytiszta hegyi tavak, a fölénk magasodó hegyvonulatok izgalmas látnivalók mentén vezetnek.

Bejárhatunk csodás kastélyokat, mint az UNESCO világörökség részét képező Grazban található Eggenberg kastélyt, vagy a Herbersteini kastélykertet és a hozzá tartozó állatkertet, a Kornberg kastélyt változatos kiállításaival, vagy a Seggau kastélyt Dél-Stájerországban. Mindenképp ejtsük útba a Stainz városa felett épült kastélyt a Schilcher-vidéken, amit szőlő- és gyümölcsös kert vesz körül, története pedig egészen a 13. századig nyúlik vissza. A kastély a barokk jegyeket egy 1695-ös átépítése során szerezte. A környéken a kultúra, a kulináris élmények és a természet összhangját élvezhetjük: az idilli tájban gyönyörködve kóstolhatunk bort, kérhetünk ki egy fatányéros paraszttálat, illetve Ausztria legnagyobb vadászmúzeumát se felejtsük le a listáról.

© Schilcherland Steiermark / Lupi Spuma

Graz Ausztria ínyencfővárosa, egyedülálló kulináris élményeket tartogat a látogatóknak. Többek között a termelői piacokon, ahol friss gyümölcsöt és zöldséget, füstölt húsokat, sonkát, ropogós fekete kenyeret, mézet, házi készítésű gyümölcsleveket, lekvárokat és nemes párlatokat kóstolhatnak az érdeklődők. Emellett Grazban kisvendéglők, kávéházak, kitűnő éttermek, hangulatos kerthelyiségek és ínyencboltok sokasága is időzésre és kóstolásra csábít. Az, hogy a grazi vendéglátóhelyek gasztronómiai kínálata ilyen sokrétű és különleges, jelentős mértékben a regionális hozzávalóknak köszönhető, amelyeket a szakácsok használnak. A kulináris kitérőt követően pedig jöhetnek a további városi kalandok, de a természet kedvelőinek is érdemes felfedeznie Grazot és környékét, ahol számos túra- és bicikliútvonalat, érdekes kirándulóhelyet fedezhetnek fel. Graz egy igaz szerelem, ami örökké tart.

© Graz Tourismus / Tom Lamm

Kristálytiszta tavak birodalma

Az egyik legjobb kaland Stájerországban, ha két kerékre pattanunk, és az osztrák tájakat biciklivel járjuk be. Rengeteg szervezett és egyéni túrát találunk, és az egyik legszebb a néhány kisebb emelkedővel könnyebbnek számító Salzkammergut bicikliút: innen csillagtúrával ismerhetjük meg a vidéket. Újra és újra rácsodálkozhatunk a lélegzetelállító kilátásra. Ha ezt választjuk, a stájer tengernek hívott Grundlsee semmiképpen se maradjon ki. A közel négy és fél négyzetkilométeres tó vize ivóvíz tisztaságú és nyáron kellemes 18-25 fokos. Piknikezhetünk egy csónakban vagy felfedezhetjük a tó környékét gyalog, hogy aztán hajóval térjünk vissza a kiindulópontra, miközben megfigyelhetjük a jellegzetes, beépített verandás házakat.

© Steiermark Tourismus / Tom Lamm

Az Enns folyó mentén vezető kerékpárúton gyönyörködhetünk a Dachstein és a Schladminger Tauern hegység látványában, illetve a Gesäuse Nemzeti Park természeti szépségeiben. Az út utóbbi szakasza kicsit sportosabb kihívást is jelent, így feltétlenül nézzük át az adott szakasz nehézségi fokát, mielőtt nekivágunk az utazásnak. Ámulhatunk a hegyi panorámán, hogy aztán a völgybe érkezve pihenjünk meg, és hallgassuk a patakok csobogását.

© Steiermark Tourismus / Gleichweit Nistelberger

Aki pedig az aktív kikapcsolódást összekötné a gasztronómiai élvezetekkel, az egy-egy szakasz után alpesi sajtokkal, borokkal és parasztreggelivel lazíthat. Egy nyári napon pedig tökéletes program a Putterer-tó, ahol az egész család „leúszhatja” a kerékpározás utáni izomlázat. A vízminőség kiváló, a kisgyerekeknek van külön medence, a nagyobbak meg az ugrótoronyból érhetnek a vízbe. A tó hőmérséklete akár 27 fokos is lehet.

A Murau-Murtal üdülőrégió is nagyszerűen felfedezhető kerékpárral is: a Nimm’s Radl kerékpárhálózatnak és 101 kerékpáros csomópontjának köszönhetően ez szinte gyerekjáték. A Mura menti kerékpárút mentén, a völgyben található sík útvonalakon és a hegyekben kanyargó különböző nehézségi fokú kerékpárösvényeken is izgalmas kirándulóhelyek várnak a kerékpárosokra. A Murtal kerékpáros kínálatát tizenegy bike & hike állomás teszi teljessé, amelyeken biztonságosan le lehet állítani a kerékpárokat a túraútvonalak kiindulópontján. Innen a vendégek gyalogosan is felfedezhetik a Murtal üdülőrégió hegyeit. Emellett Murau közelében is számtalan kerékpártúra kínálkozik: a Stolzalpenrunde például Murau házi hegyére, a Stolzalpéra vezet fel.

© Region Spielberg / Michael Jurtin

Egy kerékpártúra a stájerországi borvidéken szintén tökéletes választás, ha a tekerés mellett várost néznénk, bort és finom falatokat kóstolnánk. Mindenképpen megéri szétnézni a Seggau-kastélynál, ami nem véletlenül egy kedvelt kirándulóhely. A több mint háromszáz éves püspöki borospince ráadásul a tartomány legöregebb és legnagyobb pincéje. Az épület története egészen a 12. századig nyúlik vissza, illetve a későbbi barokk stílus jegyeit szintén felfedezhetjük a második emeleten. Innen nem messze, a Silberberg borásziskola és a Seggau-kastély között pedig a Sulmsee-fürdőtónál frissülhetünk fel. A csobbanás után rátérhetünk a Mura menti kerékpárútra vagy a Sausali borútra is. A számos borkimérésnek nehéz ellenállni a környéken, ahogy a helyi ételeknél sem érdemes visszafogni magunkat.

© Tourismusverband St. Ruprecht an der Raab / Die Mosbacher-s

Hogyan készüljünk fel az utazásra? Mielőtt útnak indulunk, nagyon fontos, hogy nézessük át a kerékpárunkat egy szakemberrel, hogy ne a kirándulás közepén érjen minket meglepetés. Egy alap szerszámkészletet szintén jó, ha magunkkal viszünk, hogy kéznél legyen a segítség. Ha nincs az úthoz megfelelő biciklink, nézzünk utána a bérlési lehetőségeknek. Annyit előrebocsátunk, hogy Ausztriában ebben a szegmensben is egy jól kiépített rendszerrel fogunk találkozni: a túrázni, biciklizni vágyóknak megfelelő mennyiségű és minőségű szerviz és kerékpárkölcsönző áll a rendelkezésére. Az egyes szakaszok előtt nagyon fontos, hogy sose spóroljuk meg a bemelegítést, így elkerülhetjük a későbbi sportsérüléseket. A fárasztó nap után pedig a regenerációra ugyancsak hagyjunk időt. Végül alaposan tájékozódjunk az adott útvonal nehézségi fokáról, amik eltérhetnek a hazai szinttől. Tervezzük meg előre, hogy mit bírunk, hogy a család vagy baráti társaság minden tagja élvezhesse a nyaralást.

Frissítő túraútvonalak, amik megérik a fáradtságot

Ausztria sokaknak inkább télen ugrik be, pedig ahogy közeledik a nyár és melegedik az idő, úgy válogathatunk a temérdek program közül. Akár autóval, akár biciklivel vagy vonattal járjuk be a környéket, mindenképpen tegyünk egy-egy kitérőt. A síparadicsomairól híres Schladming-Dachstein régiót nem véletlenül hívják az Ezer forrás és tó völgyének, olvadás után legalább annyi kalandot rejt a vidék, mint a hó borításában.

Ha csak egy extra kirándulás fér bele, az legyen a Vad víz túraút, ami a National Geographic elismerését is elnyerte, és a világ egyik legkülönlegesebb túraútvonalának számít. A vadul lezúduló vizeket bemutató sétaút Schladmingból a Rohrmooser-Untertalon, a Talbachklamm-szurdokon át vezet a Riesach-vízesésig. A tundraszerű tájakon keresztül, a jégkorszaki maradványokat érintve a Talbach-, Untertalbach- és Riesachbach-patak hol zúgva és tajtékozva, hol pedig csendesen kíséri a kirándulókat a 14 kilométer hosszú túraútvonal mentén. A vízesés után igazi adrenalinlöketet ad a kalandoroknak az ötven méter hosszú drótkötél-függőhíd, mely a Höll-szurdok felett vezet, ahonnan csodás kilátás nyílik a robajló Riesachbach-patakra. Ezután ötszáz lépcső választ el bennünket, hogy gyönyörködjünk az 1338 méteren fekvő Riesachsee-ben. A legjobb, hogy mindenki a saját erőnléte szerint választhatja meg a távot.

A Schladming-Dachstein régióban található Rittisberg például nyári szánkópályával, drótkötélpályával, erdei kalandparkkal, fürdőtóval, valamint egy mezítlábas ösvénnyel és meseúttal várja a vendégeket. A Reiteralmon is lenyűgöző természeti élmények várják a kirándulókat: mindenekelőtt például a legendás Spiegelsee, amiben egyedülálló módon tükröződik vissza a Dachstein-hegység, a régió legkedveltebb fotómotívuma.

© Steiermark Tourismus / photo-austria.at

Végül pedig nem hagyhatjuk ki a festői Heiligengeist-szurdokot sem, ahol ötszáz méternyi szintkülönbséget kell leküzdenie a túrázóknak. Ez a tájvédelmi körzetté minősített szurdok Dél-Stájerországtól egészen Szlovéniáig húzódik. A szurdoktúra Leutschach an der Weinstraße településtől indul 390 méteres magasságban: az útvonal robajló vízesések és a Heiligengeist-patak gazdag növényvilága mentén vezet. Az osztrák-szlovén határ közelében és a túra végpontját jelentő szlovén Sveti Duh településen betérhetünk egy fogadóba vagy borozóba, hogy kifújjuk magunkat az újabb kalandok előtt.

A borítókép forrása: Nationalpark Gesäuse / Stefan Leitner