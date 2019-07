Az elemzés szerint az egyik legkeresettebb képesség a kreativitás volt.

Míg a kreativitás iránt nagy a kereslet, a kínálat viszonylag alacsony. A kreatív embertípusok megtalálása kihívást jelenthet, de a probléma főként abból áll, hogy a legtöbben félreértettük, mit is jelent a kreativitás. Az a vélekedés, hogy a kreativitás elvont képességet takar, egy tévhit. A közhiedelemmel ellentétben a kreativitás tanulható. Ahhoz, hogy több kreativitást hozzunk a munkahelyre, a vállalatoknak nem kell feltétlenül külső források után nyúlniuk. A kreativitás ugyanis a jelenlegi alkalmazottakban is lehet ösztönözni dinamikus képzési programokkal. A kreativitást és az alkalmazkodóképességet hangsúlyozó tanulási és fejlesztési kezdeményezéseket elsődlegesen meghatározó vállalatok jelentős versenyelőnyt szerezhetnek az automatizálás korában.

Vesd el az „egy méret mindenkire illik” megközelítést

A hagyományos képzési formák, mint például az egy instruktor által vezetett osztályok, a hosszú olvasási anyagok nem fognak működni. Ha szeretnéd a munkavállalókat arra ösztönözni, hogy kreatívan gondolkodjanak, akkor a képzéseknek is kreatívaknak kell lenniük. Fontold meg az tréning technológia alkalmazását, hogy megkönnyítsd az improvizatív együttműködést, a képzéseket és az ötletgyűjtést. Ezek nagyszerű alternatívák a merev, strukturált képzési programok leváltására. Egy megosztott digitális platform például, amelyben az alkalmazottak részt vehetnek a szakértői értékelésben, vagy kapcsolatba léphetnek más irodákkal is, olyan szociális tanulási környezetet hozhat létre, amely támogatja az állandó eszmecserét. A szociális tanulást a fizikai világban is megteremti azáltal, hogy teret hoz létre az irodában, ahol a munkavállalók fókuszcsoportokat tarthatnak, együttműködhetnek és kérdéseket tehetnek fel.

A legkreatívabb munkatársaknak adjunk olyan erőforrásokat, amelyek ösztönzik és megkönnyítik az interaktív munkát és tanulást. Ez nemcsak a kreativitás virágzásának feltételeit teremti meg, de segít a munkavállalóknak abban, hogy a szervezeten belül olyan témakör szakértőiként lépjenek fel, akikhez más alkalmazottak szükség esetén fordulhatnak.

Add meg az alkalmazottaknak az eszközöket arra, hogy a saját tanulási útjukat járhassák

A kreatív gondolkodás része a kérdések feltétele, a közös ötletelés. A hagyományos képzési programok, amelyek a taktikai készségek bizonyos csoportjaira összpontosítanak, nem tanítják a résztvevőket arra, hogyan kell ezeket a dolgokat megtenni. Másrészről a szociális tanulásban gyökerező tanulási technológiák lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók kérdéseket tegyenek fel, együttműködjenek társaikkal, és megosszák saját szakértelmüket. A kreativitást ösztönző vállalkozásoknak személyre szabott, adaptív tanulási tapasztalatokat kell nyújtaniuk, amelyek a munkavállalóknak olyan egyedi készségeket adnak, amelyekre szükségül lehet a sikerhez. A mesterséges intelligenciával működő képzési technológiák különösen hasznosak lehetnek ilyenkor.

Az AI alapú képzési programok például azonosítják a dolgozók szakértelmét, érdeklődési területeit, majd átirányíthatják őket az ezeken a betekintéseken alapuló tanfolyamokra. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a munkavállaló részt vegyen a tanulásban, lehetővé téve a számára a folyamat testreszabását. Mivel a képzési program a munkavállaló egyéni preferenciáinak és gyengeségeinek megfelelően van kialakítva, a tanulás valóban értelmes lesz, lehetővé teszi, hogy a dolgozó saját kreatív folyamatokat alkalmazzon.

A technikai készségfejlesztésre összpontosító hagyományos képzési programok nem teszik lehetővé a kreativitást. De ha a képzésben sem lehetnek kreatívak, hogyan várhatod el, hogy a napi munkában azok legyenek? Adj nekik olyan képzési élményt, amely lefedi azt is, hogyan kell működniük a munkahelyen.

A tréninget 24/7 kell alkalmazni

Az Y generáció 93 százaléka olyan munkát keres, amely biztosítja a lifelong learning lehetőséget. Kritikus szempont, hogy a dolgozók a kötelezettség helyett értékes erőforrást lássanak a rendszeres tanulásban. Itt újra a testreszabhatóság a kulcs – meg kell határozni, mikor van a legjobb idő a tanulásra. Az alkalmazottak már nincsenek az íróasztalukhoz láncolva: mozgásban vannak, bármikor hozzáférnek okostelefonjaik tartalmához, a digitális média 65 százalékát is azon keresztül nézik. Azt szeretnék, hogy képzésük is mobil legyen – 64 százalékuk mondja azt, hogy a mobil képzés alapvető és nagyon hasznos.

Az igény szerinti, mobilbarát képzés több, mint kényelmi kérdés. Ha tudják, hogy a támogató erőforrások csak egy kattintásra vannak, biztosabban vállalnak kockázatot abban, hogyan közelítsék meg a munkájukat.

A Recruiter cikke nyomán

