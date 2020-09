A digitalis lehetőségekről Kele Márkot, a Magyar Telekom digitális szakértőjét kérdeztük: Milyen sávszélességre van szükség, hogy biztosan gond nélkül menjen a digitális oktatás? A legfontosabb, hogy stabil legyen a kapcsolat, ezért egy nagyon jó Wi-Fi hálózatra van szükségünk vagy kábeles kapcsolatra. 50-100 megás internet sebesség már használható, a gigabites net pedig maga a Kánaán. Ha a családban több eszközön dolgoztok / tanultok egyszerre többen, akkor érdemes gigabites netet választani. Az évek óta tartó intenzív vezetékes hálózatfejlesztésnek köszönhetően, a Telekom hálózatában a gigabites sebességre képes elérések száma már meghaladta az egymilliót. Mi hiszünk abban, hogy a digitális lehetőségek kihasználásával bárki előrébb juthat a maga területén – legyen szó egyéni, családi, üzleti vagy akár társadalmi célokról. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük az extragyors internetet biztosító Tettek Hálózatát, hogy az az egyéni és közösségi célok biztos támasza lehessen. Ha nincs otthon vezetékes internet, milyen mobilnet-megoldást érdemes választani, ami nem kerül egy vagyonba, de alkalmas a digitális oktatás igényeinek kiszolgálására? Azt javaslom, hogy mindenki szerezzen be egy olyan routert, amelybe bele tud tenni egy sim kártyát amely biztosítja a gyors netet, de ezek az eszközök akár USB modemmel is jól együtt tudnak dolgozni. Ilyen routerek kedvező áron elérhetők és nagyon jó szolgálatot tesznek, főleg, ha egyszerre többen is szeretnénk a netet használni. Fontos még, hogy válasszuk ki a lakásban azt a helyet, ahonnét a leghátsó sarokba is eljut a térerő. Az is jó megoldás lehet, hogy egy multisim mobilelőfizetéssel akár több eszközön is egyszerre elérhetővé tesszük a csomagban megvásárolt adatmennyiséget. A Telekomnál már létezik olyan havi díjas multisim mobil-előfizetés, amit akár több okoseszközön is használhatsz. Milyen műveleteket érdemes elvégezni a gyerekek számítógépén, hogy zökkenőmentesen tudjanak részt venni az online órákon? (töredezettségmentesítés, stb.) Azt javaslom mindenkinek, hogy frissítse a gépét és programjait (főleg rendszer, antivírus adatbázis és böngésző), illetve lehetőség szerint kapcsoljuk be az automatikus frissítést. Ismeretlen forrásból ne töltsünk le és felelőtlenül ne telepítsünk bármit a gépünkre, próbáljunk csak hivatalos oldalakon fellelhető dolgokat telepíteni, és tesztekkel alátámasztott programokat használni. Új számítógép vásárlása esetén érdemes olyan gépet választani, amiben SSD meghajtó (tárhely) van, még akkor is, ha egy picit gyengébb a processzora a HDD-vel, vagyis merevlemezzel felszerelt eszköznél; az SSD-vel felszerelt gép még így is szignifikánsan gyorsabb szokott lenni. Ez a megoldás akár régebbi gépeken is költséghatékony fejlesztés lehet (10-15ezer forint), amivel több éves gépünket is felturbózhatjuk. A szerelést bízzuk profi szakemberre, szervizre. Olyan gépeken, amikben nem HDD van, hanem SSD a töredezettségmentesítés nem ajánlott, csak HDD esetén, ez némileg gyorsíthatja a programok betöltését és a Windows felállásának idejét. Több olyan antivírus-szoftver is akad, ami titokban kéretlen programokat telepít a gépre. Hogyan lehet elkerülni, hogy épp azzal ártsunk, amivel segíteni szeretnénk a gyerekünknek? Milyen antivírus szoftvert érdemes telepíteni? Akad ezek között olyan, ami ingyenes, mégis hatékony? A vírusírtó léte akkor is fontos lehet, ha a felhasználó megfontoltan használja a gépét és ismeretlen forrásokat nem használ. Számos antivírus-szoftver védelem helyett inkább csak nehézségeket okoz, ezért érdemes összehasonlító tesztek vagy szakértő ajánlása alapján választani egyet.

Pár megbízható, elterjedt szoftver: Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky. A folyamatosan frissített Windows 10 gyári antivírus rendszere megfelelő kiindulási pont lehet, ingyenes és naprakész az adatbázisa, kikapcsolása egyáltalán nem javasolt. Korábban a vírusirtókkal lehettek rosszabb tapasztalatai a felhasználóknak, ezért sok esetben kikapcsolták őket, de a korszerű szoftverek már szinte észrevétlenül működnek és nem lassítják le a gépünket, ezek mellett a számítógépek teljesítménye is sokkal nagyobb.