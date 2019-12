A nem megfelelő táplálkozási szokások, az elhízás, a mozgásszegény életmód, az ülőfoglalkozás, vagy akár a várandósság is kedvezhet az aranyér kialakulásának. Az aranyérnek, azaz a végbélnyálkahártya alatt található érkötegnek nélkülözhetetlen szerepe van, hiszen ez az érpárna segíti a megfelelő székletürítést, valamint a széklettartást. Ha a visszérpárnát rögzítő kötőszövetek valamilyen okból meglazulnak, akkor az érhálózat kitágul és helyéről lecsúszik. Az érintettek vérzést, viszketést, fájdalmat, duzzanatot tapasztalnak, és még az is előfordulhat, hogy a tágult visszerek a végbélnyíláson át előesnek. Nem is gondolnánk, de harminc éves korra az emberek fele megismeri ezt a problémát, az életkor emelkedésével pedig az érintettek száma nő. Sajnos közülük kevesen fordulnak orvoshoz, és akik igen, azok is elég későn. A betegség „rejtegetése” miatt pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de a szakorvosok úgy vélik, ez a panaszcsoport szinte minden embernél előfordul élete folyamán legalább egyszer. Márpedig muszáj volna foglalkozni a tünetekkel, hiszen, ha kezeletlenül hagyják ezeket, akkora betegség súlyosbodhat, és komolyabb szövődményekkel is járhat. Bővebben itt olvashat a témáról!