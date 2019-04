Az internet elterjedésével óriási népszerűségre tettek szert az úgynevezett lifehackek, vagyis az olyan praktikus ötletek, amelyek segítségével néhány filléres hozzávalóval (vagy akár teljesen ingyen) kényelmesebbé és hatékonyabbá tehetjük az életünket. A lifehackinggel foglalkozó oldalakon az ötletes megoldások mellett számtalan útmutatót találunk arra, hogyan tegyük az otthonunkat áttekinthetőbbé, vagy hogyan „igázzuk le” az életünket megkeserítő rendetlenséget és káoszt.

Ennek egyik pillére az úgynevezett #100thingschallenge, amellyel eltüntethetjük az életünkből az évek óta a lakás egy sötét sarkában porosodó, elfelejtett vagy sohasem használt kacatokat. A lényeg a kihívás nevében is szerepel: az alapelv szerint egy embernek legfeljebb száz tárgyra van szüksége az életében. Bár ez elég drasztikusan hangzik – főleg, hogy a #100thingschallenge mindent tárgynak tekint a fogkefétől a lakáskulcson át az evőeszközökig – mégis azok, akik vesznek egy nagy levegőt, és végigcsinálják, általában arról számolnak be, hogy óriási megkönnyebbülés lett rajtuk úrrá, amikor a rendezkedés végeztével szétnéztek a limlomoktól megtisztított lakásukban. Sokan ekkor döbbennek rá, hogy jóval nagyobb helyen élnek, mint amire egyáltalán szükségük van, így a kihívásban részt vevők közül többen ezután kisebb lakásba költöztek.

Hasonló vonalon mozog a japán rendrakó specialista, a Konmari néven is ismert Marie Kondo, aki néhány éve valósággal letarolta a világot a Kondo-módszernek nevezett rendszerezési megoldásával, és akinek éppen idén indult saját sorozata a Netflixen. Kondo sem kíméli a kacatokat, az ő személete azonban máshonnan közelít: ha valami nem okoz számunkra örömet, szabaduljunk meg tőle. Hatását jelzi, hogy a Time magazin már 2015-ben beválasztotta a világ száz legbefolyásosabb embere közé.

Mi köze mindennek a könyvespolchoz?

A Japánból induló Kondo-mánia mellett a világon egyre többen ismerik fel, hogy napjainkban az anyagi javak birtoklása már korántsem olyan létfontosságú, mint azt néhány évtizede gondoltuk. Az interneten elérhető információk, ingyenesen elérhető szoftverek, illetve az okostelefonokon keresztül a fizikai világban is igénybe vehető szolgáltatások jó néhány iparágat állítottak a feje tetejére.

Azon is elmerenghetünk egy sort, hogy mennyit változtak azok a tévékészülékek, amelyek köré néhány évtizeddel ezelőtt még az utcában vagy a házban lakó emberek sereglettek oda egy-egy nagyobb történés, látványos sportesemény vagy épp a várva várt filmbemutató miatt. Elsőként a külsejük változott meg:a „gömbtévéket” felváltották az éles sarkokkal szigorított, áramvonalas dobozok, ezek idővel szépen „laptévévé” fogytak, végül még okosak is lettek, így ma már nem csak az esti híradót vagy az azt követő filmet, sorozatot nézhetjük rajta, hanem játszhatunk, internetezhetünk is, a legmodernebb készülékek pedig már az életmódunkhoz igazodnak szolgáltatásaikkal, de erről majd egy picit később.

Ahogy YouTube és az egyre gyarapodó videós streaming szolgáltatók, mint a Netflix, az HBO GO vagy épp az Amazon Prime elhozták a videókölcsönzők alkonyát, úgy az egyre népszerűbbé váló elektronikus könyvek, azaz e-bookok a nyomdaipar döntéshozóinak okoznak álmatlan éjszakákat. Ez persze nem véletlen, elvégre az e-book olvasónkra akár egy fél könyvtárnyi irodalmat is letölthetünk, azokat bármikor magunkkal vihetjük a kedvenc kézitáskánkban, ráadásul egy aprócska facsemetét sem kell feláldozni a papírgyártás oltárán.

A könyvek illata vs. porosodó polcok

Ma még a legtöbb háztartás dísze a gazdagon megrakott könyvespolc is, azonban, ha a az említett trend folytatódik, előbb-utóbb ez is változni fog. A papír alapú könyvek ugyanis, bár kétségtelenül a puszta létezésükkel megdobogtatják az olvasás szerelmeseinek a szívét, nem túl praktikusak. A borítók lehetnek szépek, a lapok közé hajolva jó dolog beszippantani a könyvek illatát, legyen szó friss, ropogós újdonságról, vagy évtizedek óta kézről-kézre járó klasszikusról, de aki lakásfelújítás vagy költözködés során pakolt már le nagyobb könyvespolcot, pontosan tudja, hogy mennyi helyet foglalnak a kötetek, mennyi port képesek hatékonyan megkötni és hány napig nem fogjuk tudni használni a kezünket egy ilyen mutatványt követően.

Vagyis, a cikk elején tárgyalt hatékonyság és minimalizmus jegyében valószínű, hogy az e-könyvek terjedésével egyre kevesebb valódi könyvet tárolunk majd a lakásunkban, ezzel viszont sok polcnyi felület szabadul majd fel, amellyel kezdenünk kell valamit.

Segítenek a már említett lifehacker-oldalak, ahol Marie Kondo szellemében megtudhatjuk, hogy például a szép színes, fonott kosarak vagy dobozok remek kiegészítői az üresen maradó könyvespolcoknak, főleg, hogy rengeteg, a lakást elárasztó kacatot tudunk így rendezett formában tárolni.

Hasonló felhasználási módszer a különféle üveg tárolóedények bevetése is, amelyeket használhatunk dekorációként színes homok, különféle magok vagy kavicsok segítségével, de a gyakran előkerülő apróságokat is beletehetjük, hiszen így mindig tudni fogjuk, hogy mit hol találunk.

Mit kezdjünk a sok felszabadult hellyel?

A felszabaduló helyet például növények telepítésére is használhatjuk, a sok zöld ugyanis egyrészt jó hatással lesz a közérzetünkre, másrészt a lakás levegőjét is tisztítja. Hasonló hangulatfokozó megoldás a gyertyák használata, ezekkel azonban érdemes vigyázni, ha ugyanis nem a legfelső polcra kerülnek, károsíthatják a bútort. Persze vannak azok a típusú illatgyertyák is, amelyeket sosem gyújtunk meg, csak gyönyörködünk bennük, ezek is jöhetnek a megürült polcokra.

A dekoratív képkeretekbe helyezett kedves fotók kihelyezésével egyrészt mindig emlékezhetünk életünk fontos pillanataira, másrészt ezzel a korábban üres polc a lakás rendkívül látványos, központi elemévé válhat.

Persze a fenti ötletek csak javaslatok, hiszen valószínű, hogy sokan hallani sem akarnának arról, hogy megszabaduljanak a családi könyvtártól, ezzel pedig a világon semmi baj sincsen. Arra viszont sokkal nagyobb az esély, hogy az életüket most kezdő, új lakásba költöző fiataloknál már kisebb az esélye hasonló – analóg – könyvtár kiépülésének, mivel valószínűbb, hogy ők már e-bookok formájában hódolnak majd az olvasás szenvedélyének.