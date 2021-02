Idén először rendhagyó formában, virtuálisan rendezték meg a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai seregszemléjét, a CES-t. A bemutatott termékek új szintre emelik az okoseszközökről alkotott elképzeléseinket. És ha ez még nem elég: a Samsung pár nappal később bemutatta az okostelefonok legújabb zászlóshajóját is.

A technika világa iránt érdeklődők általában izgatottan várják a januárt, ekkor tartják ugyanis a Las Vegas-i Consumer Electronic Show-t, azaz a CES-t, ahol a technológiai világ krémje mutatja be a világnak a legújabb, legérdekesebb és legizgalmasabb megoldásait, kütyüjeit és szolgáltatásait.

Ez idén sem volt másképp, azzal a különbséggel, hogy 2021 januárjában, a járványhelyzet miatt nem gyűlhettek az amerikai kaszinóvárosba a különböző cégek, így a teljes CES-t virtuálisan bonyolították le. Ez azonban mit sem von le a bejelentett-bemutatott eszközök értékéből.

A Samsung mérnökei kitettek magukért, kevés olyan területe akad ugyanis az életnek, amelyhez a dél-koreai óriáscég ne szállított volna valamilyen izgalmas új fejlesztést.

Csak nézünk, mint a (házi)moziban

A CES előtti First Look elnevezésű virtuális eseményen mutatták be a vállalat új tévéportfólióját, melyet a legújabb Neo QLED, MicroLED és Lifestyle készülékek alkotják.

Az első kategória, a Neo QLED teljesen új kijelző-technológiát jelent. A fényforrásként szolgáló Quantum Mini LED-ek a hagyományos fénykibocsátó diódáknál jóval kisebbek: méretük a „hagyományos” LED-ek csupán negyvened részét teszik ki. Az ilyen képernyővel felszerelt készülékekben működő Quantum Matrix Technológia megakadályozza a kép elmosódását, így a felhasználók a lehető legmagasabb minőségben élvezhetik a tartalmakat.

A Neo Quantum Processzor pedig képes a minőséget bemeneti minőségtől függetlenül 4K és 8K képkimenetre optimalizálni, akár 16 különféle neurális hálózati modell használatával. A Neo QLED 8K tévék pedig úgynevezett Infinity One kialakítással érkeznek, ami szinte teljesen kávamentes képernyőt jelent. Az Object Tracking Sound (OTS) Pro rendszer dinamikus hangja pedig követi az objektumok mozgását a képernyőn, a SpaceFit Sound pedig elemzi a készülék fizikai környezetét, és ahhoz illeszkedő hangot bocsát ki.

Jó hír a tévézés rajongóinak, hogy a Samsung az idei CES-re elhozta új MICRO LED portfólióját is, amely lehetővé teszi, hogy a legmodernebb LED-technológia már a kisebb méretű készülékekben is megjelenjen. A Micro LED tévékben található mikrométeres méretű LED-ek mellett nincs szükség a hagyományos kijelzőkben használt háttérvilágításra és színszűrőkre, a készülék ezek helyett maga állítja elő a fényt és a színeket a pixelstruktúrán keresztül. A 24 millió egyedileg irányított LED-nek köszönhetően lenyűgöző képminőséget biztosít, amely a 99,99 százalékos kijelző-test arányú, Monolit Dizájn formatervezésű kijelzőn még inkább előtérbe kerül.

Szintén bemutatták a 2017-ben óriási sikert aratott The Frame készülék továbbfejlesztett változatát is. A jellegzetes, kikapcsolt állapotban festményeket vagy családi fotókat megjelenítő készülékekből az első bemutató óta több mint egymillió darabot adtak el, így nem kétséges, hogy az új verzió is óriási érdeklődésre számíthat a piacon. A 2021-es modell a nagy előd innovatív örökségét viszi tovább, keskenyebb és még inkább személyre szabható formában.

A legújabb változat 50 százalékkal keskenyebb az előzőnél, kialakítása pedig egyre inkább emlékeztett egy hagyományos képkeretre. A megújult Art Store felületen keresztül a felhasználók pedig több mint 1400, gondosan válogatott műremekhez férhetnek hozzá. A Samsung új, mesterséges intelligencia alapú, automatikus válogatási technológiája részletesen elemzi az egyéni ízlést és preferenciákat, ennek megfelelően ajánl különféle műalkotásokat a felhasználók figyelmébe.

99 millió ceruzaelemmel kevesebb fog kelleni

Apróság, de bizonyára sokan üdvözlik majd a 2021-es Samsung tévékhez napelemes távirányítókat is, amelyek bel- és kültéri fénnyel vagy USB-n keresztül is tölthetőek, ezzel egyedülálló megoldást vezetnek be a TV piacra. Használatuk egyrészt környezetbarát – a gyártó szerint a következő hét évben 99 millió ceruzaelemet lehet megspórolni ezzel a megoldással – másrészt kényelmes is, hiszen mostantól nem kell bosszankodni, ha lemerül a távirányító és nincs otthon tartalék elem.

Ráadásul a dél-koreai vállalat a felhasználói visszajelzések alapján kiterjeszti díjnyertes Ökocsomagolás programját a teljes 2021-es Lifestyle TV kínálatra és az új Neo QLED sorozat nagy részére. Ez a fenntarthatósági megoldás akár évi 200 000 tonnányi csomagolóanyag újbóli felhasználását is elősegítheti. A csomagoláson található szöveges és grafikai elemek minimalizálásával az olaj alapú tinta felhasználását és ezzel a keletkező hulladék mennyiségét is tovább csökkenti a vállalat.

Lehet egy okostelefon MÉG jobb?

A CES után a Samsung előrukkolt az okostelefonok legújabb zászlóshajójával, a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G-vel – illetve „kistestvéreivel” a Galaxy S21+ 5G-vel és a Galaxy S21 5G-vel, melyek egészen új szintre emelik az okoseszközökről alkotott elképzeléseket.

Az eddigi legjobb minőségű, úgynevezett dinamikus AMOLED 2X kijelzőt építették be a készülékbe, amely egyszerre képes hozni a 120 Hz frissítési rátát és az elképesztően látványos Quad HD+ felbontást, akár egyszerre is. Az előd S20 kijelzőjéhez képest a Galaxy S21 Ultra 5G 25 százalékkal magasabb, 1500 nit fényerőre képes, amely az eddigi legmagasabb a modellcsalád tagjai között.

Ehhez 50 százalékkal jobb kontrasztarány is társul, hogy akár szabadtéren is élvezhessük az élénk színeket és a kristálytiszta képet. A Samsung ráadásul a felhasználók egészségre is gondolt, az úgynevezett Szemkímélő szűrő technológia ugyanis csökkenti a szem terhelését, így kevésbé fárasztó a készülék használata.

A Galaxy S21 Ultra 5G a fotózás terén is újat hoz, az eddigi legmodernebb kamerarendszerrel, illetve olyan mesterséges intelligenciával, amely még az amatőrök számára is lehetővé teszi a stúdióminőségű fotók készítését.

A hátlapi, négylencsés (ultraszéles-, széleslátószögű és kettős teleobjektív) rendszer elképesztő, 108 megapixeles szenzorával 12 bites HDR-fotókat lehet készíteni, a nagy előd Galaxy S20-hoz képest akár 64-szer gazdagabb színvilággal. A készülékkel készíthető képek minőségéről bárki megyőződhet, a Samsung ugyanis a világhírű fényképész, Rankin és a zenész Stefflon Don közös fotósorozatát is elhozta az idei CES-re. Ami pedig a videók készítését illeti, a zászlóshajó készüléknek már nem csak a hátlapi, de az előlapi kamerája is képes a 4K-felbontású 60 fps-es felvételek készítésére.

Adatkapcsolat: turbó fokozat

A hálózati csatlakozási lehetőségek terén is megérkeztek a legújabb fejlesztések: a Galaxy S21 Ultra 5G már a nevével is jelzi, hogy alkalmas a legmodernebb mobil szélessáv használatára, emellett pedig az úgynevezett Wi-Fi 6E techológiával minden eddiginél gyorsabb adatkapcsolatot biztosít a felhasználók számára. A Samsung természetesen a biztonságra is gondolt, ezért a készülékek védelmét a Samsung Knox Vault, saját biztonsági platformja garantálja.

A készülék mellé dukál új vezeték nélküli fülhallgató is: a Samsung Galaxy Buds Pro minden korábbinál teljesebb hangzással érkezik. A 11 milliméteres mélynyomóval mélyebb a basszus, a 6,5 milliméteres magashangszóróval pedig tisztábbak a magas hangok és minimális a torzítás. Mivel pedig az elmúlt évben a fülhallgatók a munkahelyi kommunikáció fontos eszközeivé is váltak, a hívások minősége pedig kiemelkedően fontos. A Galaxy Buds Pro három mikrofonnal és egy hangfelvevő egységgel felismeri a felhasználók hangját és gondoskodik arról, hogy mindig érthető és tisztán hallható legyen.