Döntéshozatal

A döntések meghozatala – bár néha nagyon is egyszerűnek tűnik – összetett, bonyolult és fárasztó feladat: mérlegelünk, különböző forgatókönyveket pörgetünk le agyunkban akár másodpercek alatt, aggódunk, figyeljük saját érzéseinket. Ezért az igazán jó, megfontolt döntések nagyon sok mentális energiát igényelnek, amihez fáradtan nincsenek meg a kellő forrásaink. Elfogy a türelmünk, nem is próbáljuk meg elképzelni a lehetséges következményeket, inkább gyorsabb, kényelmesebb, vagyis minél kevesebb energia felhasználását igénylő, átgondolatlan döntéseket hozunk.

Kockázatvállalás

Ha meg is hozunk fáradtan, kialvatlanul egy döntést, nem vállalunk kockázatot: biztonságosan, az eddig megszokott minták alapján döntünk, és kevésbé vagyunk nyitottak az új, ismeretlen megoldásokra. Így azonban sok esetben eleshetünk olyan lehetőségektől, amelyek lehet, hogy soha nem térnek vissza. Ilyen például az új, ismeretlen helyek felfedezése utazás, kirándulás közben, de nem jön jól a bátorságot és kockázatvállalást kívánó ismerkedésnél vagy kreatív üzleti döntéseknél sem, ha hiányzik belőlünk a mersz.

Szokások, szabályok betartása

Végre sikerült kialakítani és betartani egy tökéletes étrendet, vagy hosszú évek óta most először rendszeresen sportol, esetleg hetek óta nem gyújtott rá? Nos, a fáradtság egyik legalattomosabb velejárója az, hogy nagyon könnyen szegjük meg a felállított szabályainkat, könnyen elcsábulunk és engedünk a régi (rossz) szokásainknak.

Türelmünk, józan vitakészségünk megőrzése

Kialvatlan állapotban nehezen kontrolláljuk érzelmeinket, apróságokon is kiakadunk, kötekedővé válhatunk. Kevésbé vagyunk empatikusak, és mások arckifejezéseit, érzelmeit sem tudjuk úgy olvasni és értelmezni, mint kipihenten. Így egy-egy ártatlannak induló beszélgetésből is hamar veszekedés lesz, aminek oka ráadásul a másik fél számára nem logikus és nem is érthető, így hosszú távon sérülést szenvedhetnek emberi kapcsolataink.

Megtalálni a legjobb megoldást

Az alvászavarokkal küzdők jellemzően pozitívabbnak, eredményesebbnek értékelnek dolgokat, mint amilyenek azok a valóságban. Így könnyen előfordulhat például egy munkahelyi probléma kapcsán, hogy egy fáradtan talált megoldás már nem is tűnik olyan jónak akkor, amikor kipihenten újragondoljuk azt. De igaz lehet ez egy, a főnökkel folytatott beszélgetésre is, ahol fáradtságunk miatt nem tulajdonítunk nagy jelentőséget egy-egy finoman megfogalmazott kritikának, tanácsnak.

Saját állapotunk, éberségünk felmérése

Fáradtan még azt sem tudjuk pontosan felmérni, hogy tulajdonképpen hogyan érezzük magunkat, mennyire vagyunk kimerültek. Többször meggyőzzük ugyan magunkat nap közben, hogy jól vagyunk, képesek vagyunk jól teljesíteni, de mégis nagyon gyakran hibázunk, és ami a legrosszabb, ezeknek a hibáknak a nagy részét nem is vesszük észre.

Autóvezetés

Az előbbiek szomorú bizonyítéka az, hogy a közlekedési balesetek 20-25%-át a fáradt, kialvatlan sofőr okozza. A vezetés közbeni elalvás – sokak magabiztos tiltakozása ellenére is – bárkivel megtörténhet.

Szervezetünknek van egy ritmikus, biológiai órája, ami felelős a már jól ismert alvási ciklusokért (REM-NREM szakaszok), de ez a periodikus ismétlődés éber állapotban is jelen van. Ez azt jelenti, hogy minden ilyen ébren töltött ciklus végén agyunk felajánlja az alvás lehetőségét, amit kipihentségünk vagy éppen kialvatlanságunk hatására különbözőképpen élünk meg. Frissen ezt a pontot szinte alig érzékeljük, fáradtan viszont erős vágyat érzünk arra, hogy elaludjunk. Ez az állapot pár percig is eltarthat, és jórészt ilyenkor következnek be az úgynevezett mikroalvások is.

Jó sportteljesítmények elérése

A fáradtan, kimerülten végzett sport közben sem mentálisan, sem fizikálisan nem tudjuk azt a teljesítményt hozni, mint amit elvárnánk magunktól. Nehezen fókuszálunk, kevésbé vagyunk kitartóak, ráadásul sokkal nagyobb eséllyel sérülünk le. A személyes rekordok újabb megdöntése helyett ilyenkor válasszunk inkább valamilyen könnyedebb, egyszerűbb mozgásformát.

„Lepedőakrobatika”

Az alvászavarokkal küzdők között (nők és férfiak egyaránt) nagyon gyakori panasz a csökkent libidó. Férfiak esetében a tartós alváshiány és a stressz csökkenti a tesztoszteron szintjét, ami miatt csökken a szexuális érdeklődés, sőt mindez a termékenységre is hatással lehet.

Multitasking

A megosztott figyelem, a feladatok közötti gyakori váltások agyunk számára kipihenten is hatalmas erőfeszítést jelentenek. Ráadásul, a folyamatos multitasking befolyásolja az agy azon területének működését is, ami az objektív döntéshozatal és gondolkodás, valamint a hangulatok szabályozásáért felelős. Kialvatlanul drámaian megnő a hibalehetőségek száma, ha folyton kizökkenünk az elvégzendő feladatból.