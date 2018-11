Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám vicces, szellemes vagy épp elgondolkodtató gerillamarketing eszközökkel is tömegeket lehet megszólítani. Ezeket az eszközöket ma már, a kisebb vállalkozások mellett, a nagy márkák is előszeretettel alkalmazzák, nem véletlenül.

De mit is értünk gerillamarketing alatt? A kifejezést először Jay Conrad Levinson alkalmazta 1984-ben írott Guerrilla Marketing című könyvében. Definíciója szerint alacsony költségvetésű, nem konvencionális marketingtevékenységet jelent. Az 1990-es évektől kezdett elterjedni az Egyesült Államokban, majd világszerte a reklámozásban, illetve a fogyasztókkal fenntartott kommunikációban. Újszerű, szokatlan, legtöbbször meghökkentő módszereket használ az üzenetei célba juttatására, jellemzően a humor, illetve az esztétikum eszközeivel.

Az elmúlt évtizedekben a fogyasztók megváltoztak: a hagyományos marketingeszközök már nem is igazán bizonyulnak kellőképpen hatásosnak. Ami nem is meglepő, hiszen a potenciális fogyasztókat annyi új inger és információ éri, hogy képtelenek mindenre reagálni. Sőt, sokan egyszerűen elkapcsolnak, ha a tévé reklámokat sugároz, így nem is érhetnek célt az üzenetek. Ezért ma már olyan reklámokkal kell előrukkolniuk a cégeknek, melyek kitűnnek a többi hirdetés közül, jellemzően a meghökkentéssel, vagy épp azzal, hogy szokatlan helyen – falon, járdán, aknatetőn vagy gyalogos átkelőn – helyezik el azokat.

Természetesen ma már az egyik legfontosabb felület az internet: a közösségi oldalaknak hála sokkal nagyobb célközönséghez juthat el egy-egy ötletes kivitelezés. Ráadásul, ha a hirdetés jól sikerül, a terjesztésével sem kell bajlódni, hiszen önként is megosztják az emberek a közösségi oldalaikon, írnak róla újságok, bloggerek, influencerek.

A gerillamarketing-fogásoknak ma már annyi iskolapéldája van, hogy felsorolni is lehetetlen lenne őket. Ugyanakkor néhány kiemelkedő ötlettel jól illusztrálható, hogyha van egy jó koncepció, akár aprópénzből is sok emberhez eljuthatunk.

1. Bitburger és a költözős doboz

Az italgyárak egyik fő márkafelülete a palackos rekesz, amelyen jól beazonosíthatóan fel van tüntetve az általuk gyártott innivaló logója, neve. Ezt fejlesztette tovább a Bitburger német sörgyár, amely kartondobozokkal imitálta sörös rekeszeit. A szokott forma ezáltal tömegével jelenhet meg szokatlan és így feltűnő helyeken, például egy költözés alkalmával.

2. Az AXE és a vészkijárat

© www.adsoftheworld.com

Az AXE dezodor kampányaiban visszatérő motívum a férfiakat üldöző nősereg. A cég marketingesei pedig valami olyat alakítottak reklámmá, amivel lépten-nyomon találkozhatunk: a vészkijárat táblákat, amelyeken egy futó alak látható, zöld felületen. Ezek mögé ragasztották az azonos dizájnú és méretű, azonos színű matricáikat, amelyeken seregnyi nő üldözi az eredeti jelölésen a vészkijárat felé futó férfit.

3. Csatornafedél mint kávéscsésze

© www.creativeguerrillamarketing.com

Komoly népszerűségre tett szert az Egyesült Államokban a Folgers nevű kávé azzal, hogy utcai aknafedeleket használt reklámja „helyszínéül”. A fedelekre festett „kávéscsésze” folyamatosan gőzölög a réseknek köszönhetően. A filléres gerillamarketing akció olyannyira jól sikerült, hogy ma már a street art is jegyzi.

4. Alufólia mint garázskapu

© www.myconfinedspace.com

Szellemes és igen hatékony, viszont nem túl költséges poénnal tett szert komoly népszerűségre a Reynolds alufólia is. A cég marketingesei az alufólia felületére emlékeztető garázsajtók fölé tették ki logójukat azzal a kísérő szöveggel, hogy a fóliát azért helyezték ide, hogy ezzel is bizonyítsák a termék erősségét és szívósságát.

5. Rombol a Nike labdája

© www.creativeguerrillamarketing.com

Gyakran nyúl a gerillamarketing eszközéhez a világ egyik legnagyobb sportszergyártója, a Nike is. A társaság több városban is óriási focilabdákkal jelent meg, amelyek házak sarkait „rombolták le” – természetesen nem a valóságban, hanem a felületek festésével érték el ezt a hatást. Ugyanennek a kampánynak a része volt egy autót rommá zúzó labda is, demonstrálandó azt az erőt, amellyel a meccseken képesek ellőni a sportszert a játékosok.

6. Sátorváros mint figyelemfelhívás

A gerillamarketing nem csak kereskedelmi célú lehet, szolgálhat társadalmi szempontból fontos ügyeket is. Erre példa a Medecins du Monde egészségügyi civil szervezet kampánya, amely egy mesterséges sátorvárost hozott létre Párizs egyik külvárosában, felhívva ezzel is a figyelmet a hajléktalanság problémájára.

7. Traffipaxos sebességmérés gyalogosoknak

A gerillamarketing eszközeit itthon is sikerrel bevetik. Erre friss példa a SPAR kampánya: különleges traffipax mérte október 2-án, a reggeli órákban a budapesti Széll Kálmán téren a járókelők sebességét. A berendezés kezelői a sietősen haladókat azonban természetesen nem szankcionálták, hanem ajándékkal jutalmazták: egy finom SPAR enjoy. szendviccsel ajándékozták meg a dolgukra igyekvőket.

„Kétségtelen tény, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés, de a nagy kapkodásban gyakran nem jut időnk rá. A különleges promóciós eseménnyel azt mutattuk meg, hogy a SPAR enjoy. szendvicsek képesek a rohanós reggeleket is támogatni, s a mai felgyorsult világban vállalatunk kész megoldást kínál kényelmi termékeivel minden étkezéshez. Az üllői SPAR enjoy. convenience üzemünk minőségi ételei a mozgalmas életet élőknek is segítenek abban, hogy bármelyik napszakban azonnal fogyasztható, ízletes és tartalmas ennivalóval lakjanak jól” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.