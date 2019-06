Új dimenziók a szolgáltatásokban A következő generációs bevásárlóközpont hírnöke a most épülő Etele Plaza, ahol a navigáció nemcsak az épületig kísér el minket, hanem segíti a belső tájékozódást is. Az Etele Plaza egyedi szolgáltatóközpontjában többek között lehetőség lesz az interneten rendelt áruk átvételére, illetve visszaküldésére, valamint a megvásárolt termékek házhozszállításának megrendelésére is, de más szolgáltatásokkal, például szabósággal is várják majd a vásárlókat. Az okospláza belső tereit is a jövő igényeinek megfelelően tervezték: a lágy vonalvezetés és egy közel 200 négyzetméteres interaktív LED kijelzős médiafelület hozza el Magyarországra a bevásárlóközpont-dizájn legújabb generációját. Az Etele Plaza elegáns előcsarnoka, a divatmárkák folyosói, az attraktív belső rendezvénytér, valamint az éttermi szinthez közvetlenül kapcsolódó terasz teremt majd egyedülálló világot a látogatók számára. Az épület külső megjelenését a főbejárati homlokzat Magyarország legnagyobb, 1200 négyzetméteres üvegfal szerkezete, valamint a homlokzaton térben kiugró és visszahúzott dobozszerkezetek formavilága határozza meg. Tavaly ősszel két kategóriában is díjat nyert a Futureal-csoport a nemzetközi European Property Awards versenyen. Az Etele Plaza egyéniben kereskedelmi projektként, míg a létesítmény szomszédságában található Budapest ONE Business Parkkal karöltve városfejlesztési kategóriában szerezte meg a tekintélyes európai elismerést.