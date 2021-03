Érdekes célpontok egy megtépázott piacon

Az OTP Alapkezelő értékszemléletű részvényalapja, az OTP Fundman Alap most elsősorban olyan vállalatok részvényeit kedveli és tartja, amelyeket a koronavírus válság ugyan sújtott, de nem halmoztak fel akkora veszteségeket, hogy az újranyitás után ne tudnának viszonylag hamar visszaállni korábbi növekedési pályájukra. Boér Levente, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója szerint több lehetséges és érdekes befektetési célpont is feltűnt a közelmúltban a piacon.

Elsőként a válság által talán leginkább megrengetett szektor, a turizmus területéről mondhatunk példákat. A légitársaságok közül kiemelhetjük a belföldi forgalmát megtartó, így még a pandémiás időszak alatt is nyereségesen működő, nemrégen feltőkésített orosz Aeroflotot, amely fapados leánycéggel is rendelkezik. Ide sorolhatjuk még a török Pegasus fapados társaságot, amely az egyik legfiatalabb és leghatékonyabb flottával rendelkezik, így komoly veszteségek nélkül át tudta vészelni a lezárás időszakát: az újrainduláskor ugyanis megerősödött piaci pozícióval térhet vissza, ráadásul a korábban jellemző repülőtéri kapacitásproblémák is eltűnnek.

A légiközlekedés mellett a szállodaiparban is találtunk érdekes lehetőséget. A horvát Valamar nevű szállodaláncnak hatékony hosszútávú stratégiája van, amely további üdülőhelyek létesítéséről, felvásárlásáról és hatékonyabb működésűvé alakításáról szól. A cég az egyik fő haszonélvezője lehet a közép-európai régióban a Horvátországot célzó turizmus újraindulásának, és az értékeltsége is visszatérhet a válságot megelőző szintekre – mondta a szakértő.

Bevásárlóközpontok vs e-kereskedelem: ki marad talpon?

A lezárások hatására óriási leértékelődés ment végbe a plázákat, bevásárlóközpontokat tulajdonló és üzemeltető cégek árfolyamában is, és sokan kongatják a vészharangot az e-kereskedelem térnyerése miatt. Összességében elmondhatjuk, hogy a bevásárlóközpontokat nem kell még temetni az online értékesítés előretörése ellenére sem. A jó lokációval rendelkező plázák várhatóan az újranyitás után is megtalálják a helyüket, akár a régitől eltérő funkcionalitással.

Az Alap portfoliójában többek között az Unibail-Rodamco-Westfield részvényei is szerepelnek: ez a cégcsoport 122 bevásárlóközponttal rendelkezik főként Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, de megemlíthetjük a Klepierre papírjait is, amely európai plázákat tulajdonol. Az európai mediterrán régióból is van két izgalmas befektetésünk. A görög, bolgár és ciprusi piacok IKEA- és Intersport-üzleteit üzemeltető, valamint az ingatlanokat is birtokló Fourlis Group az elmúlt egy év során csak korlátozottan tudta nyitva tartani az üzleteit, de az újraindulás után visszatérhet a korábbi profitabilitás – emelte ki Boér Levente.

Ezek mellet érdemes odafigyelni görög-ciprusi-bolgár-román területen jelenlévő, gyermekjátékokat és háztartási eszközöket forgalmazó Jumbo óriásáruházláncra is, amely a régió egyik legerősebb mérleggel rendelkező és legkonzervatívabban működtetett cége. Sok szektortárssal ellentétben pár negyedév jobb vagy rosszabb eredménye nem kellene, hogy jelentősen befolyásolja az értékeltségét, ennek ellenére sokszor a piaccal együtt mozog az árfolyama. A válság alatt is ez történt, ezért ismét nagyon olcsó befektetési célponttá vált.

Mi lesz veled vendéglátás?

Végezetül nézzünk meg egy példát a rendkívül nehéz időszakot átélő vendéglátó szektorból is, az AmRest részvényeit. A cég a nyugat- és közép-európai, valamint részben a kínai piacon működtet gyorsétterem-hálózatokat. A portfoliójába tartozik az itthon is jelen lévő KFC, Pizza Hut, Burger King és Starbucks, valamint a nálunk nem ismert La Tagliatella, Blue Frog, Kabb, Bacoa és Sushi Shop étteremláncok. A cég várhatóan tőkeemelés nélkül át tudja vészelni a lezárásokat, mivel a kiszállítások felfuttatásával részben pótolni tudta a kieső bevételt. Ráadásul a válság alatt meghozott költséghatékonysági intézkedések jelentős része tartósan megmaradhat, így egy részleges nyitás esetén is jó eredményeket érhet el.

A következő időszak piaci teljesítményét továbbra is elsősorban a vírus-válságból való kilábalás folytatódása fogja meghatározni, hogy milyen gyorsan tud a világ visszatérni egy megközelítőleg működőképes gazdasági rendbe. Ez pedig attól függ, hogy a jelenleg használt vakcinákkal milyen ütemben tudják oltani a lakosságot, illetve milyen új vakcinák megjelenésével lehet gyorsítani a folyamatot. A kilátások biztatók, így az év második felére van realitása egy fokozatos nyitásnak Európában és az Egyesült Államokban is. Érdemes tehát most olyan eszközökbe fektetni, amelyek az újranyitás nyertesei lehetnek.

„Az OTP Fundman Alap ezek fényében felkészült arra, hogy az idei év második felére talán ismét kinyithatnak a gazdaságok. Számos olyan vállalat részvényeit válogattuk az Alapba, amelyeket ugyan megviselt a válság, de a helyzetet ki tudták használni hatékonyságnövelésre és digitalizációra. Ez képessé teheti ezeket a cégeket arra, hogy az újranyitás után magasabb piaci részesedéssel és a korábbinál nyereségesebb működéssel térhessenek vissza.” – mondta el Honics István vezérigazgató-helyettes.

Az OTP Fundman Alap 2014-ben indult, az OTP Alapkezelő jelenleg hat fős feltörekvő részvénypiaci portfoliómenedzser és elemző csapata közös munkával keresi a legígéretesebb befektetési célpontokat. Az Alap befektetési univerzuma globális, de erős európai fókusszal. Ez abból adódik, hogy csak olyan cégek részvényeibe fektetnek, amelyeket az Alapot kezelő csapat részletesen megismer, a többi befektetőnél talán jobban meg is ért, erre pedig nagyobb esély van földrészünk országai esetében. Filozófiájuk szerint érdemes egyesével megismerni a cégeket, megnézni, hogy milyen folyamatok hogyan hatnak rájuk, és egyedileg dönteni, bekerülnek-e az Alapba vagy sem. Egy-egy részvény súlya jellemzően nem haladja meg a 2-5%-ot, hogy megvalósuljon a kellő diverzifikáció, így általában 25-30 jó befektetési lehetőséget kell, hogy teljesen feltölthessék részvényekkel az Alapot.

A tartalom az OTP Alapkezelő megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.