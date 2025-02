„Régóta megkerülhetetlen platformot alkot a rendezvényünk az ipari szektor szereplői számára, de az üzleti és gazdasági körök képviselői részére is” – mondta el Márki Enikő. „Örömünkre szolgál, hogy egyfajta motorként működve hozzájárulhatunk a kiállítók, látogatók, beszerzők és üzleti döntéshozók közötti szinergiák kialakulásához és a gazdasági élet felpörgetéséhez.”

A kiállításigazgató rámutatott, hogy a szakkiállításnak komoly gazdaságélénkítő hatása van, mivel az egyes cégek itt találkozhatnak régi partnereikkel, de új ügyfelek megnyerésére is van lehetőségük. A látogatók pedig lehet, hogy éppen valamelyik standnál fogják megtalálni azt a megoldást, amire szükségük van ahhoz, hogy az elmúlt év gazdasági kihívásokkal járó időszaka ellenére is elinduljanak a növekedés felé vezető úton.

„Mi is látjuk és tapasztaljuk az ipari szektor jelenlegi nehézségeit, ezért jó hír, hogy az Ipar Napjai látogatói számára rengeteg lehetőség kínálkozik arra, hogy újragondolják a helyzetüket és megoldást találjanak az előttük álló szakmai kihívások leküzdésére” – tette hozzá Márki Enikő. „Emellett a rendezvényen koncentráltan vannak jelen az ágazat szereplői, így kiváló lehetőséget nyújt a kapcsolatok kiépítésére, networkingre.”

Új koncepcióra van szükség

Az Ipar Napjai kiállításigazgatója szerint jelenleg sem hazánkban, sem Európában nem tapasztalható ideális gazdasági környezet az ipari szektor szereplői számára. Emiatt sok esetben teljesen új alapokra helyezett működésre, fejlesztésre, innovációra van szükség, ha egy cég talpon akar maradni. „A kiállítás nemzetközi, így külföldi cégek, szakemberek is jelen lesznek: eddig tíz országból több mint száz kiállító jelezte a részvételét.

A szervezők számos programmal készülnek, úgy a látogatók, mint a kiállítók számára. Az egyik kiemelt esemény a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökségnek köszönhető: a szervezet munkatársai vállalkozásfejlesztési szemináriumokkal és különböző jógyakorlatok bemutatásával várják az érdeklődő szakmai közönséget, de szó lesz a vállalkozások fejlesztését és a beruházások élénkítését célzó Demján Sándor Program eddigi tapasztalatairól is. Érdemes még megemlíteni a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesület háromnapos rendezvénysorozatát, ami szintén a kiállítás ideje alatt zajlik. Szintén a rendezvény ad otthont a Textilipari Konferenciának is, amely a hazai szektor nehézségeinek megoldási lehetőségeit tekinti át, de a Magyar Munkavédelmi Akadémia és az U4 Reklámiroda programjainak is, melyek a megújult és egyre komplexebb munkakörnyezetben dolgozók biztonságára és az egészségvédelemre helyezik a hangsúlyt. A fentiek mellett sok érdeklődőt várnak a DigiLean Egyesület kerekasztalbeszélgetésére és workshopjára, ahol a hazai vállalkozások technológiai támogatásáról lesz szó, de mindezeken túl számos vendégelőadót lehet majd meghallgatni, a teljes névsor egyelőre még alakul, a fejleményekről az Ipar Napjai oldalán lehet tájékozódni a májusi időpontig.

„Az egyik leglátványosabb programunk pedig az úgynevezett Application Zone integrated by Hunify Laboratories lesz, ahol tíz cég és egy rendszerintegrátor együttműködésével egy komplett minigyárat rendezünk majd be a Hungexpo területén” – mondta Márki Enikő.

Ahogy a cikk elején említettük, idén is a szakkiállítással párhuzamosan zajlik majd az Automotive Hungary járműipari expo, ahol beszerzők, beszállítók, gyártók és OEM-ek is részt vesznek majd. Az aktív és passzív munkakeresőkre is odafigyelnek, mivel mindkét rendezvény szektoraiban munkaerőhiány tapasztalható. Így, aki állásvadászként látogat el a kiállításra, megnyugodhat: komoly toborzókampányok várhatók az egyes kiállítók részéről.

Kiemelt témaként sok szó esik majd az ESG-ről és a fenntarthatóságról, hiszen ez ma már a legtöbb vállalat működésének szerves részét képezi. Az innovációkra kíváncsi közönség pedig az iparban már évtizedek óta jelen lévő, de az utóbbi években minden más területen felpörgő mesterséges intelligenciával és robotikával kapcsolatos megoldások mellett olyan izgalmas területek újdonságaiba is betekintést nyerhet, mint a méréstechnika, a 3D-nyomtatás vagy épp a drónok ipari alkalmazása.

„Az innovációval kapcsolatban fontos még megemlíteni, hogy elindítjuk az Ipar Napjai pályázatunkat, amely az extra marketing mellett szakmai elismerést is jelent, a Gépipari Tudományos Egyesület szakembereiből összeálló szakmai zsűri bírálja el a pályázatokat, a díjazottaknak pedig a széles szakmai nyilvánosság előtt a rendezvény nyitónapján adjuk át a szakmai elismeréseket. – hívta fel a figyelmet Márki Enikő.

Ipar Napjai 2025-ben is Magyarország legjelentősebb üzleti találkozója évek óta meghatározó szerepet tölt be a hazai és regionális ipari szektorban, a gazdasági életben. A kiállítás-együttes minden év májusában egyedülálló lehetőséget teremt a gyártó, forgalmazó és szolgáltató cégeknek egyaránt, hogy bemutassák termékeiket, portfóliójukat, újdonságaikat, fejlesztéseiket olyan szakembereknek, akik megoldásokat és válaszokat keresnek a vállalatukat érintő kihívásokra.



A rendezvényt ezúttal 2025. május 13–16. között rendezik a Hungexpo-n, a kedvezményes jelentkezés határideje 2025. február 28.

Borítókép: iparnapjai.hu

