[{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha nincs elegendő információjuk egy probléma megoldásához, és emiatt igyekeznek több információhoz jutni, hasonlóan a főemlősökhöz – állapították meg a németországi Max Planck Történettudományi Intézet DogStudies laboratóriumának kutatói, akik a Learning & Behavior című folyóiratban publikálták az eredményeiket.","shortLead":"A kutyák is rendelkeznek bizonyos szintű metakognitív képességekkel, ami azt jelenti, hogy tisztában vannak azzal, ha...","id":"20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bd009a-d381-48f1-824a-69767c1ba800","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_kutyak_metakognitiv_kepesseg_nemtudas","timestamp":"2018. november. 22. 19:03","title":"A tudósok rájöttek: a kutyák is tisztában vannak azzal, ha nem tudnak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","id":"20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f72992-2307-4ae9-8dd5-0a69d685ddc0","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"Törőcsik Mari megölelte a Ripost munkatársait, aztán kidobta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ezzel a régi kereklámpás Zsigával már-már hihetetlenül kevés kilométert tettek meg az elmúlt évtizedekben. Alaposan meg...","id":"20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12038ce8-9c2a-415b-9858-ab6e6b434496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d0a68-83fb-49ce-b869-0b86a2991c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_szoros_gyari_gumik_eredeti_orosz_zsir_36_eves_idogep_ladat_arulnak_bekescsaban_kereklampas_zsiguli_oldtimer","timestamp":"2018. november. 24. 06:41","title":"Szőrös gyári gumik, eredeti orosz zsír: 36 éves időgép Ladát árulnak Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1606335-0088-4109-9b4c-1c0557d6e394","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Házilag ne kísérletezzünk a nárcisztikus ember gyógyításával” – ajánlja Orvos-Tóth Noémi pszichológus. A most megjelenő, Egy nárcisztikus hálójában című könyv szerzőjének közelgő szalonestje előtt tettünk fel néhány kérdést.","shortLead":"„Házilag ne kísérletezzünk a nárcisztikus ember gyógyításával” – ajánlja Orvos-Tóth Noémi pszichológus. A most...","id":"20181124_Rovid_zsakutca_hogy_majd_en_jol_fogom_szeretni_es_attol_megvaltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1606335-0088-4109-9b4c-1c0557d6e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2455d303-d365-497e-a8fc-581887519a9b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181124_Rovid_zsakutca_hogy_majd_en_jol_fogom_szeretni_es_attol_megvaltozik","timestamp":"2018. november. 24. 07:50","title":"Rövid zsákutca, hogy „majd én jól fogom szeretni, és attól megváltozik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy dugót videóztunk le az M5-ösön Röszke felé. ","shortLead":"Nagy dugót videóztunk le az M5-ösön Röszke felé. ","id":"20181123_Video_Hatalmas_a_dugo_Szeged_fele_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660a359-cadd-46ce-aee5-0f6c6cd3bed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Video_Hatalmas_a_dugo_Szeged_fele_az_M5oson","timestamp":"2018. november. 23. 15:59","title":"Videó: Hatalmas a dugó Szeged felé az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18727-a4e8-4bf9-97ce-13f6861affd5","keywords":null,"link":"/kkv/201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","timestamp":"2018. november. 24. 09:00","title":"A Díjbeszedőnél is posztot kapott a Népszabadságot bezáró Mediaworks-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi Oktatási Stúdióban tanít, valamint a WMN-re és a Recorder magazinba ír. Különös ismertetőjegye a foci (és a futballfotózás), az opera és a bulldogok iránti rajongása, első könyve pedig május elején jelent meg Belemenés címmel. Hogy, hogy nem, egy focikönyvvel van dolgunk – persze ez nem ilyen egyszerű.



","shortLead":"A Népszavában tárcarovatot visz (Hosszú oldal), szerdánként a Klubrádióban műsort vezet (Popfilter), emellett a Komlósi...","id":"20181123_Olyat_ad_amit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f7ceb-90ac-428a-b3d7-9a9a6d6671ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b066be-47a7-4304-872e-03299483f20d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181123_Olyat_ad_amit","timestamp":"2018. november. 23. 19:30","title":"„Olyat ad, amit máshonnan nem kapok meg” – Interjú Csepelyi Adrienn-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]